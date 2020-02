Sánchez i Torra acorden finalment reunir la taula de negociació el proper 26 de febrer

El cap del Govern central, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Quim Torra, han acordat finalment la data de la primera reunió de la taula de negociació, que tindrà lloc a Madrid el 26 de febrer, malgrat les diferències que persisteixen sobre l'autodeterminació i la figura del mediador.

Després de l'enuig de Torra amb Sánchez després que el cap del Govern espanyol proposés sense consultar-l'hi dilluns 24 de febrer per reunir la taula, el president català va enviar a primera hora del matí una carta a la Moncloa per proposar fins a cinc dates alternatives. Sánchez li va respondre amb una altra carta en què n'acceptava una, la de dimecres 26 de febrer, a la tarda, al Palau de la Moncloa. Així s'aconseguia tancar una data de reunió per abans que finalitzi el febrer, com volia sobretot ERC, però difícilment hi haurà acords en els primers compassos d'aquesta taula que van acordar ERC i el PSOE, perquè les posicions estan allunyades.

Torra, en la seva missiva d'ahir, va remarcar que la delegació catalana vol posar sobre la taula el «reconeixement i exercici del dret a l'autodeterminació de Catalunya» i la «fi de la repressió, amnistia i reparació». A més, el president va situar com una de les «condicions favorables per a la negociació» que hi hagi «un sistema de validació i proposta de mediació internacional», tot i que sense assenyalar-ho explícitament com a condició sine qua non perquè arrenqui la taula.

Davant d'aquestes demandes, Sánchez va demanar no anar a buscar ja les «conclusions» i començar a abordar assumptes en què les dues parts puguin arribar a acords. «El més important és que parlem en primer lloc de les coses en què podem arribar a un acord de manera molt més fàcil», va dir Sánchez en unes declaracions a Brussel·les.

El president va remarcar que les parts han de ser «molt conscients» que serà una negociació «complexa» i «molt llarga, molt prolongada en el temps», perquè caldrà abordar molts temes que «s'han anat anquilosant» durant anys per la falta de diàleg entre les administracions.

Dimecres que ve, Sánchez s'asseurà a la taula juntament amb la vicepresidenta Carmen Calvo i els ministres Salvador Illa i Carolinas Darias, com a representants del PSOE, i també hi seran el vicepresident Pablo Iglesias i el ministre Manuel Castells per part de Podem i els comuns. A la part catalana, encara no està clar qui acompanyarà el president Quim Torra (JxCat) i el vicepresident de la Generalitat i coordinador d'ERC, Pere Aragonès. El més probable és que la delegació es completi amb d'altres consellers, però fonts de la Generalitat no descarten que hi pugui haver membres d'ERC o JxCat que no estiguin al Govern. En aquest context, la consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, va destacar que els equips tècnics estan treballant per determinar 2els membres que formaran part de la trobada».

Ahir al matí, Torra i Aragonès van mantenir una reunió de dues hores per treballar els preparatius de la reunió, per tal de llimar les asprors entre els dos socis de Govern dels últims dies.