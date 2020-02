Castells vol eliminar les forquilles de preus de les taxes universitàries

El ministre d'Universitats, Manuel Castells, va assegurar ahir que el seu equip ja està preparant una reforma de l'estatut del personal docent i investigador per millorar-ne la «precària» situació laboral, i vol eliminar les forquilles de preus de les taxes universitàries, marcant únicament un preu màxim per a les autonomies.

Mitjançant el text que prepara, i sobre el qual ja ha començat a fer les primeres consultes, Castells vol «cancel·lar els falsos contractes d'associats» i crear «una sèrie de figures contractuals amb remuneracions dignes i una perspectiva reglada de la carrera» d'aquests professionals. Es tracta, explica el ministre, d'una iniciativa de «remoralització» de la Universitat i els seus treballadors, en l'actualitat desmoralitzats en aquest àmbit.

El responsable d'Universitats va apuntar que el mes de març aquesta reforma entra en fase consultiva accelerada i que, ja s'ha vist amb els sindicats i, en properes setmanes s'obrirà una taula de negociació la CRUE i, seguidament, es parlarà amb les comunitats autònomes.

Un altre dels punts que revisarà el ministeri en els propers mesos són les taxes. L'objectiu, va apuntar Castells, és retornar-les als nivells anteriors al 2012, any en què, segons va explicar, moltes comunitats van «inflar» aquestes taxes. Per això, eliminarà la forquilla de preus que es va imposar llavors i la seva intenció és marcar només un preu màxim per a les regions i evitar les «disparitats» que ara hi ha.

En aquest sentit, va reconèixer que es tracta d'un tema que és competència dels Executius autonòmics, però va puntualitzar que «negociaran» amb ells per assolir uns pressupostos equitatius.

Per aconseguir un equilibri en aquest sentit, Universitats ha parlat amb la CRUE sobre la possibilitat d'impulsar en els centres la comptabilitat analítica, el procés pel qual es pot conèixer el veritable cost per alumne.

En la seva intervenció, Castells va referir-se, a més, a la necessitat de revisar el sistema de beques per vincular-lo a la situació de renda, simplificar-lo i fer-lo més àgil. Es tracta, segons va explicar, d'una iniciativa que anirà de la mà del ministeri d'Educació, i també busca que les convocatòries es resolguin abans de començament de curs i que els alumnes sàpiguen com i quan els van a pagar.

Castells també posarà en marxa «mesures concretes» per millorar la situació dels joves que resideixen en zones de la coneguda com l'Espanya buidada.