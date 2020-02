Investiguen si el sospitós del crim d'Alcàsser va tenir ajuda per fugir del país

Un jutjat d'Alzira (València) ha emès una comissió rogatòria internacional per prendre declaració a la tripulació i el capità del City of Plymouth, el vaixell en què el 1993 va fugir a Irlanda com a polissó Antonio Anglés, presumpte autor del triple crim d'Alcàsser, que va aconseguir fer-se fonedís del vaixell i que des d'aleshores està en parador desconegut.

Segons van informar fonts del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana a l'agència de notícies Europa Press, el jutjat d'Alzira que va instruir el cas va rebre un informe de la Policia espanyola arran d'unes declaracions de la tripulació del vaixell en un programa de televisió, en el qual feien constar a la jutgessa la necessitat de tornar a interrogar aquestes persones en relació amb la fugida del polissó.

En aquest cas, en el qual encara segueix activa la requisitòria de recerca i captura d'Antonio Anglés, per la qual cosa s'ha d'investigar qualsevol indici o pista que sorgeixi, la jutgessa va emetre el novembre una ordre europea de recerca perquè tant el Regne Unit com Escòcia practiquin aques- tes diligències d'interrogatori als testimonis membres de la tripulació, declaracions que ja s'estan practicant, segons assegura el TSJCV.