El PP defensa que els acords amb Cs al País Basc es tanquen a Gènova

La sotssecretària d'Organització del PP, Ana Beltrán, va defensar ahir que l'acord a què s'ha arribat recentment amb Ciutadans al País Basc es tanca des de la direcció nacional perquè aquestes coalicions exigeixen «visió de conjunt» i no tenir «interessos partidistes». Així ho va expressar la dirigent popular en declaracions a la Cadena Cope, en les qualsva assegurar que Alfonso Alonso continua sent el cap de llista del PP en les eleccions del 5 d'abril i el va instar a decidir si accepta l'acord de coalició o no.

En aquest sentit, Beltrán es va mostrar sorpresa davant la polèmica amb Alonso perquè, segons va dir, sempre li va semblar bé l'acord. Va assegurar que va parlar d'aquesta qüestió amb el líder del PP, Pablo Casado, amb el secretari general, Teodoro García Egea, i amb ella mateixa. També va reconèixer que va ser ella qui va citar Alonso a la seu nacional per informar-lo de l'acord «perquè havia de saber-ho» i va reivindicar que la coalició es va rubricar a Génova i es va fer pensant en els interessos dels ciutadans del País Basc.

El dirigent basc finalment no va acudir a la trucada de Génova perquè no està d'acord amb el pacte. «És lliure de prendre les decisions que consideri, la porta estava oberta, però no va assistir-hi, caldria preguntar-li per què», va dir.

En ser preguntada per la sortida d'Alfonso Alonso en cas que no accepti aquest acord entre els dos partits, Beltrán va apuntar que és una decisió que «correspon a ell», si bé va recalcarque l'acord és «un bé superior que està per sobre de cada persona».

Considera que aquesta coalició al País Basc, que repeteix la mateixa fórmula que a Navarra, exigeix «generositat» per cedir alguns llocs a Ciutadans, com es va fer anteriorment a la comunitat foral.

Un cop la direcció nacional del PP va anunciar que la signatura es produiria aquest divendres a la tarda, el PP basc va afirmar que Génova no els havia comunicat que se subscriuria aquest pacte amb Ciutadans per concórrer en coalició. A més a més, va avisar que, si era en els termes que va anunciar Cs aquest dijous, «no reconeixen l'acord», segons va indicar fonts del PP basc.