Mas demana a JxCat que expliqui que Puigdemont no podrà ser president

L'expresident Artur Mas és «partidari» que JxCat expliqui «des del primer moment» que Carles Puigdemont no podrà ser president de la Generalitat, en cas que vagi a la propera llista electoral, «perquè ningú se senti enganyat». En una entrevista ahir a Rac1, l'exlíder de CiU i el PDeCAT va insistir que no podrà definir quin paper pot tenir fins que no s'acabi d'endreçar l'espai de JxCat. Mas també creu que les properes setmanes seran «decisives» per l'encaix entre PDeCAT i Crida, i admet que encara no s'ha trobat la fórmula per resoldre el problema de forma estructural.

L'excap de l'executiu també va dir que té «un perfil al cap» sobre com ha de ser el proper candidat, però que no té encara cap persona definida. Sobre les eleccions, Mas va admetre que era partidari d'esgotar la legislatura, però va constatar que el president del Govern, Quim Torra, està «en mans» del Suprem per la seva inhabilitació com a diputat.

D'altra banda, Jordi Sánchez, expresident d'ANC i líder de la Crida Nacional per la República va assegurar aquest cap de setmana en una entrevista a TV3 que l'espai de JxCat estarà reordenat «relativament aviat» i es va mostrar optimista que «en les properes setmanes» puguin fer-ho públic. Sobre aquesta reordenació, Sànchez sí que va insistir en la figura de Puigdemont per exercir el lideratge. Tot i això, va confiar que l'endreça permetrà aglutinar espais «des d'una mirada transversal». Sànchez va reconèixer que els noms de JxCat i la Crida tenen «un pes important» però que «els problemes no vindran per les marques». «No serem esclaus d'un nom ni d'una personalitat jurídica concreta», va insistir.

Sánchez, a més, va reivindicar el diàleg davant de la unilateralitat, que va recordar que, tot i ser una opció, només es pot exercir «com a últim recurs» i sabent que «es pot desplegar amb fortalesa». En aquest sentit, va lamentar que a la declaració unilateral d'independència de l'octubre del 2017 s'hi arribés per «decisions de desunió» de l'independentisme i de «tacticisme electoral d'alguns», per afegir, posteriorment, que es referia a ERC. «Va passar el que passa massa sovint, les eleccions porten a una rivalitat excessiva i tothom vol treure avantatges sobre els escenaris que han d'arribar», va continuar l'expresident de l'ANC, que va dir que «potser alguns demanaven la DUI pensant que hi hauria eleccions».

D'altra banda, Sànchez, en aplicació de l'article 100.2, sortirà tres dies a la setmana per poder fer serveis de voluntariat. L'expresident de l'ANC ha explicat que, en el seu cas concret, el servei se centrarà en una entitat de l'àrea de Barcelona que té cura de famílies en situació de pobresa i, especialment, dels infants d'aquestes famílies i del seu acompanyament escolar.



Iceta adverteix Puigdemont

Per la seva banda, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va avisar ahir Puigdemont del «risc» de voler fer campanya a Catalunya: «Jo si fos ell no me la jugaria». «Jo li recomanaria que s'informés bé amb el seu advocat, ja que pesa sobre ell una ordre de recerca i captura a Espanya», va assenyalar. «La immunitat vol dir que algú no pot ser detingut arbitràriament per coses que ha fet mentre és diputat, però no et protegeix sobre actes comesos amb anterioritat», va voler recordar el líder socialista a Catalunya a l'expresident de la Generalitat en declaracions a Catalunya Ràdio. «Immunitat no vol dir impunitat», va reiterar el primer secretari del PSC, que també va mostrar-se convençut que la millor manera de desjudicialitzar la política «és complir la llei». Sobre els indults als presos, Iceta va considerar que «demanar-lo no significa necessàriament reconèixer el delicte».