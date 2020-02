La policia alemanya investiga un atropellament amb 30 ferits

L'atropellament d'almenys 30 persones, entre els quals nens, ahir en una desfilada de carnestoltes a Volkmarsen (centre d'Alemanya) va ser intencionat, segons la policia local, que no va confirmar que hagi estat un atemptat.

Henning Hinn, de la direcció de la Policia del Nord de Hesse, va explicar en declaracions a mitjans locals que el conductor, un jove de 29 anys de la regió que va ser detingut al mateix lloc dels fets, va conduir expresament contra la multitud que participava en la desfilada. Mitjans locals apunten que és de nacionalitat alemanya i, segons el diari Bild, tenia antecedents policials per delictes com ara pertorbació de l'ordre públic i lesions. Aquest rotatiu afirma, així mateix, que el detingut ha ingressat en un establiment psiquiàtric i que, de moment, no pot ser interrogat.

«No partim de la base que es tracti d'un atemptat», va assegurar Hinn a preguntes dels periodistes després que fa menys d'una setmana un racista declarat va matar a trets deu persones en un atemptat xenòfob a Hanau, al Land de Hesse.

El departament d'Interior de Hesse, al qual així mateix pertany Volkmarsen, va matisar no obstant això que no es descarta un atac de motivació política. «A causa de la situació sobre el terreny no es pot descartar un atemptat», va indicar un portaveu del departament.

La Fiscalia General de Frankfurt va assumir la recerca per un presumpte delicte d'intent d'assassinat. El fiscal Alexander Badle va explicar a Bild que el conductor «no estava borratxo».

El president de la Policia de Frankfurt, Gerhard Bereswill, va indicar que trenta persones havien resultat ferides, set de les quals de gravetat. La policia havia apuntat prèviament que entre els afectats hi havia un nombre indeterminat de nens petits. Fins a l'hora de tancar edició no s'havia confirmat cap víctima mortal.