Torra i Aragonès inclouen noms de fora del Govern català a la taula de diàleg

El president de la Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, han inclòs perfils de fora de l'executiu català a la taula de diàleg amb l'Estat que es constituirà demà, un decisió que ha generat recels a les files socialistes.

A més de Torra i Aragonès, màxims representants de JxCat i ERC al Govern, formaran part de la delegació catalana dos consellers, un alt càrrec de la Generalitat i tres diputats.

Per part de JxCat hi haurà, a part de Torra, el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, home de confiança de Carles Puigdemont, així com Elsa Artadi, diputada al Parlament i regidora de l'Ajuntament de Barcelona, i Josep Rius, director general d'Anàlisi i Prospectiva de la Generalitat.

Puigneró, per cert, és un dels noms que cotitzen a l'alça com a actiu de futur de JxCat a causa de la seva connexió amb Puigdemont i, de fet, ocuparà una de les cadires a la taula de diàleg que semblava reservada per a la consellera de la Presidència, Meritxell Budó.

Però també guanya visibilitat Artadi, exconsellera de la Presidència i que en altres moments ja ha figurat en les travesses com a possible candidata de JxCat a la presidència de la Generalitat.

Per part d'ERC, a més del conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Alfred Bosch, seran a la taula de diàleg dos noms que no formen part de la Generalitat: la secretària general adjunta de el partit, Marta Vilalta, i Josep Maria Jové, que va ser número dos d'Oriol Junqueras al departament de la Vicepresidència en la legislatura de l'1-O.



Acords concrets

Torra i Aragonès només acudiran a la reunió constitutiva de demà i a les sessions en què calgui segellar acords concrets amb la delegació del Govern espanyol, encapçalada per Pedro Sánchez i integrada pels vicepresidents Carmen Calvo i Pablo Iglesias i els ministres Carolina Darias, Salvador Illa i Manuel Castells.

L'elecció de perfils no governamentals per incorporar-se a la part catalana ha causat recels a les files socialistes.

«Si es tracta d'una taula de diàleg entre governs, el més lògic és que els representants formin part dels governs respectius», va afirmar la vicepresidenta d'Assumptes Econòmics del Govern central, Nadia Calviño.

En concret, l'acord d'investidura que van signar el PSOE i ERC a principis de gener parlava de constituir una «taula bilateral» formada per «delegacions» que decidirien «el Govern d'Espanya i el Govern de la Generalitat».

La portaveu de Catalunya en Comú Podem, Susana Segovia, va instar JxCat i ERC a no fer servir la taula de diàleg en clau d'interessos de partit, sinó pensant en les demandes del conjunt de la ciutadania catalana.

Per la seva banda, el portaveu de JxCat al Parlament, Eduard Pujol, va recalcar ahir que el Govern central «no té cap més opció que respectar» la composició de la delegació catalana a la taula de negociació, ja que «només faltaria que l'Executiu hagi de decidir qui s'hi pot asseure o no».