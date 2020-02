Ja són 33 els contactes de la dona italiana infectada que estan en aïllament domiciliari

Les persones que van tenir contacte amb la dona italiana infectada que estan en aïllament domiciliari ja pugen a 33, segons ha explicat a Rac 1 el secretari de Salut Pública, Joan Guix. Poden tenir contacte amb la família si prenen unes mesures senzilles. Se'ls està monitoritzant i si apareix algun símptoma s'actuaria com si fos un cas sospitós. Salut insisteix que no cal anar al metge si algú ha estat al nord d'Itàlia però es troba bé. Només si hi ha símptomes s'ha de consultar amb professionals. Pel que fa als nens de quatre anys d'una escola infantil italiana de Barcelona que no van poder entrar a Can Caralleu per fer natació, com ha explicat 'La Vanguardia', Vergés ha indicat que "no passa res per prendre determinades mesures", però ha rebutjat les prohibicions. A tot l'Estat, un segon pacient a Madrid ha elevat aquest dimecres als vuit els diagnosticats.

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha insistit que la dona de 36 anys infectada en un altre cas no estaria ni tan sols ingressada. Les persones que han estat al nord d'Itàlia només han d'anar al metge si tenen febre, tos o problemes respiratoris. "Si et trobes bé, tranquil a casa, i si vols treballar des de casa perquè l'empresa t'ho diu, no passa res", ha afegit.

L'epidemiòleg i cap de Medicina Preventiva de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, per la seva banda, ha augurat en declaracions a Catalunya Ràdio que el nombre de casos en investigació augmentarà molt en les properes hores i dies perquè s'han canviat els criteris epidemiològics, ampliant les zones geogràfiques. Per proximitat i lligam, ha conclòs, Itàlia és la font principal de casos sospitosos.