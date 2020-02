La Policia eleva a més de 50 els ferits per l'atropellament intencionat a Alemanya

Més de 50 persones van resultar ferides a conseqüència de l'atropellament múltiple intencionat registrat dilluns durant una desfilada de Carnestoltes a la ciutat de Volkmarsen, a l'estat de Hesse, situat al centre d'Alemanya, segons l'últim balanç de la Policia local.

La Policia va indicar ahir que 35 persones estan rebent tractament en un hospital i que 17 més van requerir assistència ambulatòria després de l'atropellament. Del total de persones ferides en l'atropellament durant la desfilada de Carnestoltes, 18 són nens.

Una portaveu de la Policia no va voler donar detalls sobre la situació dels nens ferits ni va aclarir si algun dels ferits està en estat greu. Dilluns, un cotxe va atropellar desenes de persones durant la celebració d'una desfilada de Carnestoltes a Volksmarsen, situada a uns 30 quilòmetres de la ciutat de Kassel i amb una població d'unes 6.800 persones.

Les autoritats alemanyes no han pogut fins ara precisar la motivació del conductor que va perpetrar l'atropellament massiu intencionat. El portaveu de la Policia del Nord de Hesse, Henning Hinn, en una compareixença davant els mitjans en Volkmarsen, va afirmar que encara no poden «dir res» sobre el possible mòbil del conductor, un alemany de 29 anys natural de la regió i que tenia antecedents policials. «És feina de la fiscalia en aquests moments la recerca sobre els motius», va assegurar Hinn.

Les forces de seguretat van apuntar dilluns que consideren que l'incident va ser «intencionat» i el departament d'Interior de Hesse va indicar que no es descarta totalment un atac de motivació política. La Fiscalia General de Frankfurt va assumir la recerca per un presumpte delicte d'intent d'assassinat. No obstant això, el ministre d'Interior de Hesse, Peter Beuth, va dir avui que de moment no hi ha indicis que relacionin l'ocorregut a Volksmarsen amb l'assassinat múltiple perpetrat dies enrere en Hanau, prop de Frankfurt, per un ultradretà i que va causar deu morts.

A causa dels recents assassinats de Hanua, quan es va conèixer l'ocorregut a Volkmarsen va sorgir el temor que pogués tractar-se d'un segon atemptat. Però la policia de Hesse va dir, a través del seu compte de Twitter i responent a inquietuds dels ciutadans, que no hi ha res que indiqui que hi hagi una situació d'amenaça per a la regió.

El conductor del vehicle ha estat identificat com Maurice P. i tenia antecedents policials per ofenses verbals i coacció, però no per delictes relacionats amb l'extremisme polític. Segons les autoritats, la prova d'alcoholèmia que se li va practicar va ser negativa.