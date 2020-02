CatComú proclama Albiach com a candidata a la presidència de la Generalitat

La líder de CatECP al Parlament, Jéssica Albiach, ha estat proclamada candidata de CatComú a la presidència de la Generalitat a les properes eleccions. Així ho ha informat aquest dijous la formació en un comunicat un cop tancat el procés de primàries, en què Albiach ha estat l'única aspirant que ha completat la recollida d'avals. Les seves rivals, Mireia Arana i Eva Gil, no van recollir els necessaris per disputar-li el càrrec, per la qual cosa ara ha estat designada candidata a la Generalitat. Albiach va formalitzar la seva candidatura el 14 de febrer amb un projecte que va definir com a "gran, verd i feminista" per a Catalunya en contraposició tant a l'independentisme i al PSC.

El procés per definir les llistes electorals és ara en mans del Consell Nacional de CatComú, que entre el 14 de març i el 3 d'abril treballarà per escollir qui completarà les candidatures per Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona a les properes eleccions. Albiach confia que s'hi contraposi "una part continuista amb la gent que hi ha al Parlament" i la seva voluntat d'"obrir" la formació "a la societat".