La T-familiar entrarà en funcionament l'1 de març

El proper 1 de març entrarà en funcionament la T-familiar, la targeta multipersonal del transport públic de l'ATM que permetrà fer 8 viatges durant 30 dies consecutius, marcats per la primera validació. La T-familiar és l'última novetat de la nova política tarifària i de títols aprovada per l'ATM de Barcelona, i va sorgir després de les múltiples crítiques, especialment a les xarxes socials, per la desaparició de la T-10, que també permetia viatges multipersonals. La T-familiar valdrà 10 euros, i no caldrà documentació específica a l'hora d'adquirir-la. A diferència de la T-casual, la podrà fer servir més d'una persona.

D'altra banda, els títols comprats l'any passat caducaran el 29 de febrer, últim dia d'utilització, excepte en el cas de les targetes trimestrals, que es podran seguir utilitzant fins el 31 de març.