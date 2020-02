El govern espanyol aprovarà la setmana que ve la llei que vol garantir que "només sí és sí"

La vicesecretària general del PSOE i portaveu del partit al Congrés, Adriana Lastra, ha anunciat aquest dissabte que la setmana que ve el govern espanyol aprovarà la llei de llibertat sexual que ha de garantir que "només sí és sí". Així ho ha avançat en un acte polític des de Menasalbas, a Toledo, en què ha recordat que el 50% de dones d'Espanya reconeix que ha patit abusos sexuals. D'altra banda, també ha avançat que el Consell de Ministres donarà llum verda la setmana que ve a una nova reforma educativa que garantirà "l'ascensor social amb l'educació pública".

Segons Lastra, és necessari "assegurar la llibertat, la seguretat i la independència de les dones espanyoles i acabar amb l'assetjament sexual".

En una "setmana crucial" per a les dones, Lastra ha fet una crida a omplir els carrers el 8 de març per reivindicar una Espanya en llibertat i retre tribut a les 13 dones assassinades aquest any. "La violència de gènere mata tots els dies, es diu masclisme i mata, encara que algunes forces polítiques diguin que no existeix", ha afegit.

Lastra ha afirmat que a Espanya no hi haurà una "democràcia plena" mentre el 50% de la població se senti discriminada. I ha posat l'accent en la importància de "trencar els sostres de vidre" però ha assenyalat que també és important "netejar els terres enganxosos" que impedeixen a les dones el seu desenvolupament personal i la seva independència econòmica.