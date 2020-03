L'FMI alerta que el creixement econòmic mundial caurà el 2020 pel coronavirus

La directora gerent del Fons Monetari Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ha alertat aquest dimecres que el creixement econòmic mundial caurà el 2020 respecte a l'any passat pel coronavirus. En una roda de premsa, Georgieva ha dit que encara és "difícil de predir" l'abast de la caiguda, que dependrà de "com es desenvolupi l'epidèmia i l'efectivitat de les accions" que prenguin les autoritats. Per la directora gerent de l'FMI, el coronavirus és una "seriosa amenaça" per a l'economia mundial. Abans de l'epidèmia, l'organisme estimava que el creixement mundial seria del 3,3% aquest any, quatre dècimes per sobre respecte al 2019.

Georgieva ha advertit que l'FMI s'està plantejant "el escenaris més terribles" si l'epidèmia del coronavirus s'intensifica. Malgrat no donar xifres de quin pot ser l'impacte econòmic de l'epidèmia, l'FMI ja està treballant en noves previsions econòmiques.

"Mentre no sabem quina serà la durada del brot, estarem en un espai d'incertesa més elevat", ha subratllat Georgieva en una roda de premsa juntament amb el president del Banc Mundial, David Malpass.

La directora gerent de l'FMI ha dit que tots els membres de l'organisme estan "clarament compromesos a fer accions de manera coordinada" i ha advertit que l'epidèmia del coronavirus "ja no és un problema regional", sinó "un problema global que demana una resposta també global".



El coronavirus afecta tant la demanda com l'oferta

Georgieva ha assegurat que els efectes econòmics del coronavirus es deriven tant de la seva afectació sobre l'oferta com sobre la demanda. Pel que fa a l'oferta, ha dit que es veu afectada per la gent contagiada o que mor, així com pels esforços de contenir el virus. La demanda, en canvi, cau per la incertesa i l'augment dels costos financers.

Segons preveu l'FMI, un terç dels costos econòmics del coronavirus seran directes –morts, tancament de llocs de treball i aïllaments-, mentre que els dos terços restants seran indirectes, principalment per la baixada de la demanda i la contracció dels mercats financers.



Un impacte "més significatiu" per a l'economia xinesa

La directora gerent de l'FMI ha assegurat que les previsions de creixement per a la Xina "ja no són vàlides", ja que l'impacte econòmic del coronavirus al país asiàtic serà "més significatiu" que a la resta. Amb tot, Georgieva s'ha mostrat optimista sobre la recuperació dels nivells de producció xinesos.

Abans de l'epidèmia del coronavirus, l'FMI preveia que l'economia xinesa creixeria un 5,6% aquest any, cosa que ja es descarta que passi. Aquesta previsió ja suposava una caiguda respecte al 2019, quan la Xina va créixer un 6,1%, que ja era una xifra baixa respecte a les dècades anteriors.