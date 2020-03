Elizabeth Warren anuncia que es retira de la cursa presidencial

La senadora per Massachusetts Elizabeth Warren va anunciar ahir que es retira de la cursa per la nominació demòcrata per a les eleccions presidencials del novembre, encara que va prometre «continuar la lluita», ja que «els grans somnis mai moren».

«La nostra feina continua, la lluita continua i els somnis grans mai moren», va afirmar en un discurs al seu equip en anunciar que es retira.

La política ha fet aquest pas al costat després d'haver quedat tercera en els caucus de Iowa, al principi de febrer, i d'haver quedat quarta a Nou Hampshire i a Nevada. En les primàries de Carolina del Sud, celebrades dissabte passat, va baixar un lloc més i va quedar cinquena.

La seva actuació tampoc no va ser la que s'esperava durant el superdimarts, en el qual de moment és tercera pel que fa al nombre de delegats (36) obtinguts, però molt lluny dels dos guanyadors, Joe Biden i Bernie Sanders.

Warren va obtenir resultats més aviat discrets en la majoria dels 14 estats, incloent-hi el seu, Massachusetts, en el qual va quedar darrere de Biden i de Sanders amb el 20% dels vots.

De moment no se sap si la senadora decidirà fer costat a algun dels dos candidats favorits, el també senador Bernie Sanders o l'exvicepresident Joe Biden.

Com a senadora, Warren ha esdevingut els últims anys una de les veus més potents per treure a la llum assumptes silenciats en la discussió política nord-americana, i és considerada una de les grans defensores de les causes socials al país.

La seva aposta electoral s'ha centrat sobretot en la promesa de netejar Washington de pràctiques corruptes.

Després dels resultats del superdimarts, l'exalcade de Nova York Michael Bloomberg va anunciar dimecres que es retira de la carrera presidencial.

Abans d'aquesta megajornada electoral, ho havia fet també l'exalcalde de South Bend Pete Buttigieg i la senadora per Minesota Amy Klobuchar.

D'altra banda, el senador per Vermont Bernie Sanders continua al capdavant en el recompte de les primàries de Califòrnia, l'Estat que més delegats reparteix en la cita del superdimarts.

El precandidat demòcrata ha aconseguit, amb el 57% escrutat, el 33,8% dels vots, seguit del seu principal competidor i vencedor de la jornada electoral, l'exvicepresident dels Estats Units Joe Biden, segons les projeccions de la cadena CNN.