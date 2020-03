Un home de 91 anys amb patologia prèvia, sisena mort per coronavirus a Espanya i tercera a Madrid

Un home de 91 anys amb patologia prèvia és la sisena víctima mortal del coronavirus a Espanya, i la tercera que es produeix a Madrid, segons han confirmat fonts de la Comunitat. L'home ha mort a primera hora de la tarda a l'hospital Gregorio Marañón, i segons les mateixes fonts no era a la residència La Paz, un dels focus d'infecció. Precisament, la Direcció General de Salut Pública de la comunitat de Madrid ha signat aquest divendres una resolució on acorda tancar els centres de gent gran –llars i clubs- per evitar nous contagis de coronavirus.

Segons han explicat en un comunicat, la decisió respon al fet que els usuaris d'aquests centres són una població especialment vulnerable a la covid-19, "considerat que existeix un risc imminent i extraordinari per a la salut pública".

La mesura afecta 213 llars i clubs de la comunitat, deu dels quals privats mentre que els 203 restants pertanyen a l'Agència Madrilenya d'Atenció Social (AMAS) o a entitats locals. També es clausuraran els serveis de convivència familiar i social de titularitat privada.

Cal recordar que el ministeri de Sanitat xifra ja en 374 els casos de coronavirus a tot l'estat espanyol des que es va detectar el primer, als quals caldria afegir-hi ara aquesta nova mort.