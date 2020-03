Rússia i Turquia acorden un alto el foc a la província siriana d'Idlib

Rússia i Turquia van acordar un alto el foc a partir d'ahir a la mitjanit a la província siriana d'Idlib per aturar l'escalada d'hostilitats i evitar l'empitjorament d'una de les pitjors crisis humanitàries des que va començar la guerra a Síria, el 2011.

«Avui a la mitjanit començarem un alto el foc», va anunciar el president turc, Recep Tayyip Erdogan, en una roda de premsa conjunta amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin, després d'una reunió de sis hores al Kremlin per pactar una reducció de les tensions en Idlib, l'últim bastió de l'oposició siriana.

Tant Putin com Erdogan buscaven ahir un consens per establir un cessament al foc en Idlib, però no era segur que l'assolissin davant les posicions diametralment oposades que mantenen en el conflicte sirià, ja que Moscou dona suport al règim del president sirià, Bashar al-Assad, i, Ankara, a l'oposició.

«No sempre compartim els punts de vist d'Ankara sobre la situació a Síria, però sempre hem estat capaços de trobar una entesa comuna i trobar solucions», va explicar Putin sobre el document que va signar amb Erdogan per estabilitzar la situació a Idlib.

A part del cessament de «totes les accions militars al llarg de la línia de contacte de la zona de reducció de la tensió», Erdogan i Putin van acordar crear un «corredor de seguretat» al llarg de la carretera M4, que uneix Alep amb Latakia, que s'estendrà 6 quilòmetres cap al nord i 6 quilòmetres al sud.

Els detalls del funcionament d'aquest corredor seran pactats en els pròxims set dies pels ministeris de Defensa de Turquia i Rússia, segons van explicar els ministres d'Exteriors de Rússia, Serguei Lavrov, i de Turquia, Mevlüt Çavusoglu.

A més, els dos països també començaran el pròxim dia 15 a patrullar junts al llarg de la M4, des de la localitat de Trumba, situada a 2 quilòmetres a l'oest de Saraqeb, fins a Ayn al Hawr.

Saraqeb, a l'est d'Idlib, és una ciutat estratègica, ja que és situada en les dues principals vies del país, l'M4 i l'M5, aquesta última capturada per Damasc al principi de febrer. Ara l'exèrcit sirià té com a objectiu l'M4 per tallar les vies de subministrament a les faccions rebels.

«Confio que aquests acords creïn una bona base per al cessament de les hostilitats en la zona de desescalada d'Idlib, posin fi al sofriment dels civils i a la propagació de la crisi humanitària i estableixin les condicions per continuar el procés de pau a Síria entre totes les parts enfrontades», va dir Putin. Des que va començar l'ofensiva de l'exèrcit sirià sobre Idlib l'abril del 2019, Turquia i Rússia han establert sense èxit diversos cessaments d'hostilitats, l'últim el gener passat, que va donar pas a una escalada encara major sobre el terreny i que el febrer va fer augmentar al màxim les tensions entre Ankara i Damasc.

El pitjor episodi per a Turquia va passar el 27 de febrer, quan una trentena de soldats turcs van morir en un bombardeig sirià a Idlib, la qual cosa va provocar que Erdogan llancés una ofensiva contra l'exèrcit sirià. Aquest fet va aguditzar també les tensions entre Turquia i Rússia perquè Erdogan acusava Moscou de «tancar els ulls» davant els atacs sirians i Moscou acusava Ankara d'haver incomplert els acords de Sotxi.