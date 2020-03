Cauen un 20% els turistes a Barcelona i s'anul·len conferències i congressos

El turisme i els congressos són dos dels sectors més afectats pel coronavirus, perquè des de que va començar l'epidèmia el nombre de turistes que arriben a Barcelona ha caigut un 20% i els esdeveniments cancel·lats o ajornats no han deixat d'augmentar des que es va suspendre el Mobile World Congress (MWC). El president de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE), Martí Sarrate, explica que l'arribada de turistes a Barcelona ha baixat un 20% des que va començar la crisi del coronavirus. El mercat asiàtic és el més afectat per aquesta situació, encara que també s'ha notat un descens d'americans.

Els asiàtics són precisament els turistes de més poder adquisitiu i l'any passat es van consolidar com la principal nacionalitat per despesa de compres a la ciutat, sobretot en el sector del luxe. Des de la proliferació de l'epidèmia, els catalans també han disminuït els seus viatges a Àsia i han apostat per altres destinacions com l'Àfrica, els Estats Units o l'Amèrica Llatina. Els hotels, restaurants i comerços s'estan veient molt afectats per la disminució dels viatges.

Gabriel Jené, el president de Barcelona Oberta, associació que agrupa els principals eixos comercials i turístics de la ciutat, assegura que el descens de compradors s'està notant bastant a les zones de més afluència turística, entre elles passeig de Gràcia i tot el centre de Barcelona, la Barceloneta o el Born. També els centres comercials estan registrant un menor nombre de clients.

L'Associació Professional de Guies Turístics de Catalunya (APIT Barcelona) confirma així mateix «una forta caiguda» en les reserves de guies turístics a Barcelona per aquest mes de març, una situació que atribueix directament al risc de contagi per coronavirus. Des de la direcció de l'entitat, que agrupa uns 130 professionals, expliquen que totes les reserves de grups de turistes procedents de Corea de Sud per visitar Barcelona han estat cancel·lades: «Parlem d'unes 500 persones al dia», lamenten. També s'han vist afectades les reserves de turistes xinesos, a causa de les restriccions imposades pel govern de país asiàtic, així com de creueristes d'Itàlia.

Un altre col·lectiu que ha fet decaure la demanda de guies turístics a Barcelona és el d'estudiants francesos, atès que, segons apunten des de l'associació, el govern de França ha recomanat no fer viatges d'estudis a l'estranger. «La ciutat es veu buida» lamenten.

El sector dels congressos és un altre dels grans perjudicats pel coronavirus i des que el passat 12 de febrer l'associació que organitza el Mobile World Congress decidís cancel·lar aquest esdeveniment, la llista de cancel·lacions o ajornaments de congressos, convencions i reunions no ha deixat d'augmentar. Aquesta mateixa setmana, Fira de Barcelona ha decidit ajornar fins al setembre la celebració d'Alimentaria, que se celebra amb Hostelco i que porta a la ciutat uns 150.000 visitants i més de 200 milions d'euros.

També s'ha ajornat fins el setembre el XII Congrés Europeu de Càncer de Mama, amb 2.500 participants previstos. Els últims dies també s'ha cancel·lat la Conferència Regional sobre Economia Blava, que començava la setmana que ve a Barcelona, i la companyia russa de seguretat informàtica Kaspersky ha posposat la cimera d'analistes que havia de celebrar-se també a la ciutat.