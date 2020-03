UGT Catalunya demana canviar llei d'igualtat perquè "obligui" les empreses

El secretari general d'UGT Catalunya, Camil Ros, ha defensat que cal introduir canvis en la llei d'igualtat -"que té molts aspectes bons", ha destacat- perquè s'"obligui" les empreses a complir amb els plans d'igualtat.

"Necessitem que la llei obligui que les empreses apliquin plans d'igualtat, tant en bretxa salarial, com en promoció professional i en formació", ha dit en declaracions als mitjans abans de participar en la manifestació feminista convocada a Barcelona amb motiu del 8M .

Ros ha lamentat que el clam que se sent als carrers no es tradueixi en mesures efectives als centres de treball, en els quals persisteix una bretxa salarial de més del 20%, el que significa que els homes cobren més que les dones per un treball similar.

Per al dirigent sindicalista, una prova que es pot aconseguir la igualtat a través de disposicions obligatòries és la norma que estableix que en una llista electoral com a mínim el 40% dels candidats han de ser dones.

"Els partits polítics han de complir els criteris d'igualtat o no es poden presentar: fins i tot els 'machitos' de Vox respecten les lleis d'igualtat", ha ressaltat.