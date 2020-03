Jaume Collboni, en quarantena pel coronavirus

El primer tinent d'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat aquest dilluns que es troba "perfectament", i fa una crida a la calma i a la confiança en les autoritats sanitàries. Collboni està en aïllament preventiu per un positiu per coronavirus a l'àrea econòmica de l'Ajuntament. També ho estan els regidors Jordi Martí i Montserrat Ballarín, així com altres treballadors del consistori.



"Gràcies a tots pel vostre interès. Em trobo perfectament i seguint les instruccions de l'Agència de Salut Pública de Barcelona", ha dit en una piulada des de Twitter.





Gràcies a tots / es pel vostre interès. Em trobo perfectament i seguint les instruccions de @salutpublicabcn. Des de @bcn_ajuntament volem enviar un missatge de tranquil·litat i confiança en les autoritats sanitàries. https://t.co/1ShBJIq8je — Jaume Collboni (@jaumecollboni) March 9, 2020