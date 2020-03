Roldán demana «responsabilitats polítiques» pel presumpte cas d'assetjament sexual de l'excap de gabinet de Bosch

Lorena Roldán ha demanat "responsabilitats polítiques" pel presumpte cas d'assetjament sexual de Carles Garcias, excap de gabinet del conseller d'Afers Exteriors, Alfred Bosch. Garcias va cessar del càrrec fa un mes i mig i ha estat suspès de militància del partit republicà. A través de Twitter, la líder de Ciutadans (Cs) al Parlament dels Diputats ha afirmat: "Si això es confirma, estaríem davant d'un cas greu pel qual exigir responsabilitats polítiques". A la mateixa piulada ha afegit: "Demanarem que el conseller Bosch comparegui i expliqui per què no va activar el protocol per a casos d'assetjament sexual de la Generalitat".

Cal recordar que ERC ha reunit d'urgència la seva comissió executiva aquest dilluns a la tarda, i està previst que a les set la secretària general adjunta i portaveu del partit, Marta Vilalta, ofereixi una roda de premsa.