Un mort i sis ferits en una explosió en una empresa química de Barcelona

Una persona va morir i sis van resultar ferides de diferent consideració en l'explosió ocorreguda en una empresa química al polígon de Montsolís, al districte de Sant Martí de Barcelona.

Segons van informar els Bombers de la Generalitat i de Barcelona, l'explosió es va originar per motius que s'investiguen en un edifici de la Via Trajana, número 50, de la capital catalana. Fins al lloc del succés ers van traslladar 11 dotacions de Bombers de Barcelona, que treballaven ahir a les tasques d'extinció, i sis unitats del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) de la Generalitat. Al seu perfil de Twitter, Protecció Civil va avançar que a causa de l'explosió, 6 persones van resultar ferides de diversa consideració. La direcció general de Protecció Civil de la Generalitat va activar el pla d'Alerta Química, PLASEQCAT, per aquesta explosió en una indústria de productes químics.

Per la seva banda, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) va apuntar que van deixar de circular per Via Trajana les línies V31, 33 i 136 «per incident a la via pública».