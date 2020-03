El nombre d'afectats a Espanya ja suma més de 1.600 casos, 125 a Catalunya

El nombre d'afectats per coronavirus ja sumava ahir, al tancament d'aquesta edició, 1.639 casos i hi havia 36 persones mortes. Segons les dades facilitades pel ministeri de Sanitat, la comunitat més afectada és la de Madrid, amb 782 casos, seguida del País Basc, amb 195. La Rioja és la tercera en nombre d'afectacions, amb 155 casos, i Catalunya ocupa la quarta posició, amb 125. El nombre d'altes per infecció de la Covid-19 es manté en 135.

D'altra banda, el Departament d'Educació va decidir ahir tancar l'escola Feliu i Vegués de Badalona, després que el Departament de Salut demanés el confinament de 17 docents del centre educatiu a causa del coronavirus. Educació va apuntar que aquesta xifra de docents confinats fa «molt difícil» mantenir la tasca educativa del centre amb normalitat, i és per això que va prendre's la decisió de suspendre l'activitat d'aquesta escola durant 14 dies.

El centre disposarà d'un servei de guarda per a aquells pares que necessitin unes hores per organitzar-se. L'escola Feliu i Vegués imparteix educació infantil i primària i escolaritza 388 alumnes.



Les Falles, ajornades

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va anunciar ahir a la nit que l'executiu ha decidit ajornar les Falles i la Magdalena en el marc de les mesures que s'estan prenent arreu de l'Estat per minimitzar el risc de contagi del coronavirus. Puig ho va anunciar en roda de premsa, en la qual va destacar-se que la decisió va prendre's seguint la instrucció del Ministeri de Sanitat.

Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va avançar ahir algunes de les mesures que inclourà el pla de xoc per fer front als efectes econòmics del coronavirus. En una roda de premsa posterior al Consell Europeu, Sánchez va anunciar que inclourà línies de crèdit per a les petites i mitjanes empreses i «ajornaments» d'impostos per evitar problemes de «solvència». També va dir que preveuen mesures per «protegir els llocs de feina» amb reduccions de jornada o possibles ajustaments temporals de plantilla perquè les empreses puguin fer front a «les dificultats productives». Sánchez va alertar, però, que vigilaran que les actuacions «no vagin en detriment dels drets laboral».

A més, va dir que dedicaran recursos «al benestar de les famílies treballadores», especialment les que es vegin afectades pel tancament de centres educatius i per a gran.

Sobre la reunió amb els principals líders europeus, el president va demanat a les institucions europees que es «doti de liquiditat a les petites i mitjanes empreses» i que es «flexibilitzin les normes d'estabilitat i creixement».

El cap de l'executiu va admetre que les conseqüències econòmiques hi seran però també va dir que tot indica que ho faran de manera «transitòria». En aquest sentit, va avançar algunes de les mesures previstes al pla de xoc, que va anunciar ahir.



Mesures

Va dir que tindrà quatre eixos. Per una banda, els recursos per a les famílies «treballadores». Especialment, aquelles que estiguin afectades pel tancament de centres educatius. «Els facilitarem la reducció de la jornada laboral», va dir. En segon lloc, va explicar que inclourà mesures per garantir el subministrament i producció de medicaments.

La tercera línia se centrarà en la «protecció dels llocs de feina». En aquest sentit, va anunciar que afavoriran la «flexibilitat laboral perquè les empreses puguin fer front a les dificultats productives» amb «reduccions de jornada o amb ajustos temporals de plantilla». Malgrat això, va alertar que estaran «vigilants» que aquestes accions no vagin «en detriment dels drets laborals».

Finalment, va anunciar línies de crèdit per a les petites i mitjanes empreses. També aplaçaments o moratòries en els impostos perquè no tinguin problemes de solvència davant de la crisi.