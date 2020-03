Una mort, 20 infectats i 250 aïllaments en el brot de coronavirus que afecta Igualada

El brot de coronavirus que dilluns es va donar a conèixer a Igualada s'ha estès de manera molt considerable en poques hores: 1 persona ha mort per l'efecte del virus i s'estudia si dues morts més, de persones d'edat avançada amb patologies prèvies, també hi tindrien relació i la xifra d'infectats s'eleva a 20 en aquesta ciutat.

L'hospital de la capital de l'Anoia, a més a més, té una àmplia afectació, ja que 200 dels seus professionals, un 20% de la plantilla, es troben aïllats perquè formen part del grup de persones que hauria estat en contacte amb les persones infectades. I aquest centre sanitari és el de referència per tractar aquesta malaltia. 8 professionals sanitaris del centre estan infectats per aquest brot de SARS-CoV-2, el que explicaria aquest gran nombre d'aïllaments.

L'agreujament de la situació d'Igualada arribava el mateix dia que l'Organització Mundial de la Salut declarava la situació del coronavirus com a pandèmia: els més de 118.000 casos a tot el món, les gairebé 4.300 morts i el fet que s'hagi escampat, ja, a 114 països són els indicadors que han portat a declarar la pandèmia.

El secretari de Salut Pública de Catalunya, Joan Guix, va explicar anit que alguns dels casos d'Igualada havien quedat comptabilitzats entre la xifra oficial catalana, de 181 casos, amb 4 morts, però que altres encara no hi figuraven, amb la qual cosa en el recompte d'avui la xifra catalana s'incrementarà de manera notòria. Malgrat la preocupació de les autoritats sanitàries i polítiques pel brot d'Igualada, Guix va destacar la importància que té saber que en aquest brot «hi ha identificat el cas índex» (l'origen) i tota la cadena de transmissió, el que permet actuar de manera molt clara sobre la població susceptible de ser infectada. Aquest fet diferencia el brot d'Igualada del de Madrid, per exemple, on no s'ha pogut traçar l'origen. A la capital espanyola es considera que «el contagi ja és comunitari» i més difícil de frenar amb mesures preventives.

Davant l'agreujament de la situació, ahir al vespre, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, va comparèixer públicament amb la consellera de Salut, la també igualadina, Alba Vergés, i van anunciar que es tancava tota l'activitat escolar a la capital de l'Anoia i en quatre poblacions més de l'entorn, Vilanova del Camí, Òdena, Jorba i Sant Margarida de Montbui. Un tancament que afecta tots els centres, des de les escoles bressol fins als nivells universitaris de tots els centres. En aquestes cinc poblacions hi viu el 55% de la comarca, més de 66.800 persones.

Aquestes mesures s'afegien a les que Castells ja havia anunciat ahir al migdia, una suspensió de tota l'agenda d'actes municipals i de tots aquells que se celebrin en espais municipals.

A Igualada se suprimia la fira de l'estudiant i la cantata d'infants prevista per a dilluns, un acte amb 400 infants i que omple cada any dues vegades el pavelló de les Comes. El mateix alcalde advertia que La Mostra d'Igualada de teatre infantil i juvenil, que s'ha de celebrar a final de més, també està seriosament amenaçada, tot i que encara no s'ha pres una decisió definitiva. La mateixa decisió de l'Ajuntament d'Igualada la van anar prenent durant el dia d'ahir la majoria de poblacions de la conca d'Òdena.