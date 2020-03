Els funerals, els casaments i els batejos es faran sense missa

Limitar l'assistència a les misses a un terç de la capacitat del temple on tenen lloc, suprimir la missa de funerals, batejos i casaments i recomanar a les persones d'edat avançada que no hi assisteixin, són algunes de les indicacions que el Bisbat de Vic ha traslladat a les seves parròquies per evitar la propagació del coronavirus.

«En l'àmbit del nostre bisbat volem oferir tot allò que estigui al nostre abast per tal de secundar la campanya de contenció de l'epidèmia del coronavirus», apunten els responsables de la diòcesi de Vic per justificar unes restriccions que també inclouen retirar l'aigua beneïda de les piques i evitar el contacte físic entre feligresos. De fet, el bisbat recomana suprimir donar-se la pau a la missa i demana als mossens que n'oficiïn que es rentin les mans abans i després de donar la comunió.

En un comunicat, el Bisbat de Vic diu que «seria bo» acabar l'eucaristia cantant o resant amb Sota la vostra protecció. També demanen que ningú no toqui imatges religioses en venerar-les i que, en tot cas, s'hi inclinin o facin una reverència. La catequesi i les activitats amb infants se suspenen. Es recomana als religiosos i al personal que treballa per al bisbat no fer reunions i que es comuniquin per telèfon.



Montserrat limita l'aforament

Paral·lelament, el monestir de Montserrat ha anunciat que ha limitat l'aforament a la basílica fins a 300 persones. La decisió se suma a la prohibició de tocar i fer petons a la marededeu que es va prendre dimarts. Per evitar possibles contagis, el monestir també va buidar totes les piques d'aigua beneïda i durant la celebració de l'eucaristia no es fa el gest de la pau. Per la mateixa raó, també s'ha decidit suspendre la jornada de portes obertes a l'Escolania que hi havia prevista per a diumenge.