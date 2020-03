L'alarma generada pel virus fa créixer la venda de congeladors a Manresa

Les conseqüències de l'epidèmia de coronavirus s'estan estenent a gran velocitat. La psicosi generada per la malaltia també es nota a les botigues d'electrodomèstics de Manresa, que han registrat un augment notable de la venda de congeladors i també de frigorífics, per la por de la ciutadania de quedar-se sense provisions.

Regió7 ha consultat diversos establiments dedicats a la venda d'electrodomèstics i la majoria coincideixen que hi ha menys afluència de compradors i que les vendes que es fan són sobretot de productes de màxima necessitat, com neveres i rentadores, però també d'altres el consum dels quals va ara molt lligat a la situació d'emergència sanitària provocada pel coronavirus, com són congeladors i termòmetres.

Laura Esteban, de la botiga Miró, posa algunes xifres que demostren la preocupació de la gent. Assegura que normalment venen uns tres o quatre congeladors a la setmana, mentre que des de principi de setmana n'han venut tres o quatre per dia. Ahir en van demanar sis més perquè preveuen que la tendència dels pròxims dies anirà en aquesta línia. Això sí, destaca que «s'ha notat una baixada de clients generalitzada». Esteban, que precisament és d'Igualada, el municipi català més assotat pel coronavirus amb tres víctimes mortals i una cinquantena d'infectats, descriu que la població igualadina està «molt nerviosa» però l'opinió de la majoria és que «s'estan fent bé les coses per controlar-ho».

A Lowing, Jordi Novau explica que han triplicat la venda de congeladors i, si bé normalment en venen entre tres i quatre, aquesta setmana n'han estat entre deu i quinze. El model més demanat són els congeladors de cofre. «Entra molt poca gent a la botiga i qui ho fa és per comprar neveres o congeladors, la gent té por del que pugui passar», assegura.

Imma Lladó, d'Electrodomèstics Lladó, també ha notat un augment de la demanda de congeladors i frigorífics aquesta setmana i diu que els mateixos clients comenten que és per poder-hi guardar aliments suficients davant la possibilitat que els supermercats s'acabin buidant o hi hagi restriccions més estrictes als municipis més afectats, com ja ha passat en d'altres països, com ara l'obligació de confinar-se a casa.

A Tien21 Bases, Neus Vivancos lamenta que l'expansió del virus ha provocat una caiguda molt important de les vendes, que situa entre el 70 i el 80%. Des de fa dues setmanes, expressa, pràcticament només es venen neveres i rentadores, electrodomèstics que es consideren de necessitat. No han notat, però, un augment notable de la venda de congeladors.

A la botiga Milar no han venut més congeladors però sí que molts termòmetres. Amt tot, els responsables de l'establiment asseguren que intentaran tenir estoc de congeladors per als propers dies perquè esperen que la població anirà a comprar aliments de manera massiva, com ja passa, i necessitaran lloc per guardar-los.



Problemes en la distribució

Aquest diari també ha contactat amb empreses d'informàtica i ofimàtica per saber si han notat una alta demanda d'ordinadors per a empreses que han decidit implementar el teletreball. Pere Rovira, encarregat de Centregràfic, distribuïdor d'Apple, assegura que no han notat els efectes de la crisi en les vendes però sí amb alguns problemes d'estoc, «perquè el fabricant és a la Xina i el distribuïdor a Itàlia», països molt afectats pel brot. Tampoc a Mogar Ofimàtica hi ha hagut un augment de la demanda d'ordinadors portàtils.