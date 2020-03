«Estem aplicant mesures creatives com pot ser dinars a través de skype»

La igualadina Núria Olivé és periodista i treballa a La Tremenda, una agència de comunicació i premsa cultural, amb seu a Barcelona. Però, com explicava ahir a aquest diari a través d'un vídeo a la pàgina web ( www.regio7.cat), des de dijous a la nit «estic confinada a la meva ciutat». Una situació que, va assegurar, intenta viure amb «creativitat».

Com diu Olivé, aquest confinament afecta tots els àmbits de la vida. En l'àmbit laboral, «hem aplicat mesures de teletreball», no només per a ella, a Igualada, sinó també «per a les altres treballadores, companyes de Barcelona». Les reunions han deixat de ser físiques i «ho fem via skype. Estem en contacte permanent per telèfon i per correu mirant de gestionar tot el que això pot suposar en la nostra feina de cada dia perquè ja hi ha afectacions greus de fires, festivals i de propostes d'arts escèniques».

I en l'àmbit social i personal?. Com diu Olivé, «evidentment aquest confinament també ens afecta perquè els propers 14 dies haurem d'evitar d'estar en contacte amb familiars i amics». Però, a grans mals, grans remeis i «ja estem aplicant mesures de creativitat i bon humor com pot ser mirar de fer dinars a través de skype o calçotades virtuals».

Així mateix, continuava explicant, «evidentment estem activant aquells mecanismes més comunitaris com poden ser grups de WhatsApp amb l'escala de veïns per assegurar-nos que tothom està bé i, també, amb avis i àvies i la gent més vulnerable del nostre entorn perquè a ningú no li falti res i reaccionar» si fos necessari. «Estarem així els propers dies i farem el que se'ns indiqui».