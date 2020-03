El confinament de la Conca d'Òdena deixa el polígon de Plans d'Arau sense activitat

La ubicació inicial del control d'entrada i sortida a la Conca d'Òdena va deixar ahir al matí el polígon de Plans d'Arau de la Pobla de Claramunt pràcticament buit, amb una única connexió per la carretera de Capellades a la Pobla. L'accés per l'A-2 va ser tallat, van explicar fonts empresarials, «No podem servir els clients», afirmaven ahir al matí aquestes fonts.

Una de les empreses perjudicades pel confinament i també per la mala ubicació inicial del tall va ser la planta de la multinacional Novares, especialitzada en la fabricació de components per a l'automoció, que va haver d'aturar la seva activitat en els torns de nit i matí ja que només 10 de les 430 persones en plantilla van poder anar-hi a treballar. El 70% de la plantilla, segons explicaven fonts de la direcció de la planta, són persones de l'àrea de confinament.

L'empresa, que a la tarda va poder treballar amb el 35% de la plantilla, assegurava que hi havia hagut «descoordinació» per part de Mossos en el tall, ja que haurien arribat agents de fora del ter-ritori sense prou coneixement del terreny i el confinament es va iniciar en un lloc inadequat per mantenir certa activitat a les empreses del polígon. Els camions que entren i surten habitualment de Novares podien mantenir l'activitat si prèviament eren informats per l'empresa de les circumstàncies del tall i per on accedir a Plans d'Arau.

La situació per a aquesta empresa del polígon de Plans de l'Arau era ahir molt complexa, i valorava que les pèrdues només per aquesta jornada podien suposar fins a 60.000 euros, segons càlculs de la companyia.

La direcció de Novares es queixava del «buit legal» que el confinament deixa en les indústries. En aquesta situació, diuen fonts de la direcció, s'hauria de tramitar un expedient de regulació temporal per motius productius, però cal un període de quinze dies per negociar i, a més, deien les mateixes fonts «ara mateix no tenim amb qui negociar perquè estan confinats». A l'empresa hi havia ahir desconcert», com al conjunt del sector. La Unió Empresarial de l'Anoia (UEA) va emetre ahir un comunicat per als seus associats elaborat conjuntament amb els ajuntaments d'Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí, i la conselleria d'Empresa i Coneixement que recollia la diversa casuística sobre l'entorn empresarial i laboral que estava suscitant ja des dijous a la nit l'excepcional mesura de confinament de la Conca d'Òdena. Empreses i sindicats no sabien com afrontar la manca de personal en empreses per les restriccions de moviments.

L'absentisme generat pel confinament estava deixant sense efectius nombroses empreses del territori. El desconcert generalitzat s'intentava pal·liar ahir al matí amb reunions amb la conselleria i els ajuntaments per resoldre els enormes dubtes que existien.

En el comunicat, la UEA recordava que el confinament no és de moment domiciliari i que està permesa la mobilitat interna dins del perímetre. Per tant, deia el comunicat, «les persones que estiguin dins el perímetre confinat han d'assistir personalment als seus llocs de treball».

Amb tot, «tot aquell que es trobi fora de la zona confinada i no pugui accedir al seu lloc de treball», diu la nota, «s'ha de posar en contacte amb la seva empresa. Per la seva banda l'empresa comunicarà al treballador/a, la informació que prové de forma directa des del Ministeri de Treball». Igualment, «tota persona que es trobi dins la zona confinada i no pugui accedir a la seva feina situada fora d'aquest perímetre, s'ha de posar en contacte amb l'empresa que alhora li informarà de com actuar». També recorda que els treballadors autoritzats a accedir a la zona confinada, és a dir, que poden entrar i sortir-ne sota autorització explícita, són els tècnics dels operatius de seguretat i emergències, els treballadors assistencials, treballadors de botigues d'alimentació i farmàcies i treballadors d'empreses crítiques, com petroquímiques.