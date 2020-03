Sánchez i Torra acorden ajornar la taula de diàleg per la crisi del coronavirus

El president del Govern, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Quim Torra, van acordar ahir «ajornar» la segona reunió de la taula de diàleg sobre Catalunya «fins que la situació sanitària» derivada de la pandèmia del coronavirus «estigui en una altra fase».

Així ho va anunciar en un breu comunicat l'Oficina del President, després que Sánchez parlés a la tarda amb Torra per comunicar-li la seva decisió de declarar l'estat d'alarma. Sánchez li va explicar que les concrecions d'aquest estat d'alarma «les traslladarà avui a la reunió que tenen per videoconferència a les 10.00 hores», afegeix el comunicat. «Així mateix, els dos presidents han acordat ajornar la taula de negociació fins que la situació sanitària estigui en una altra fase», indicava l'Oficina del President. D'aquesta manera, Torra ha avalat posposar la taula de diàleg sobre Catalunya, la primera sessió de la qual va tenir lloc el 26 de febrer a la Moncloa, tot i que aquesta setmana va suggerir tornar a reunir-la per via telemàtica. Els equips negociadors de la Generalitat i el Govern van acordar que la taula es reunirà amb periodicitat mensual i de forma alternativa a Madrid i Barcelona.