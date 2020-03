El Govern central agafa el control total en seguretat i salut per frenar el coronavirus

El president del Govern, Pedro Sánchez, va anunciar ahir l'estat d'alarma a tot el territori espanyol a causa de l'emergència sanitària causada pel coronavirus. Aquest decret, que va ser aprovat per un Consell de Ministres extraordinari, estableix que tots els treballadors públics de totes les administracions, així com les «autoritats civils», estiguin sota les «ordres directes» del ministre de Sanitat, Salvador Illa, per fer front a la crisi pel coronavirus. El text fa una especial referència als professionals sanitaris. A més, en el cas dels Mossos d'Esquadra, s'estableix que quedaran sota les ordres del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska. També es podrà requerir l'actuació de les forces armades. La Generalitat mantindrà les competències de gestió dels serveis, però sempre sota les «ordres directes» de l'autoritat estatal.

Sobre la participació de l'exèrcit, el president del Govern espa-nyol, Pedro Sánchez, va assegurar que «està preparat». Respecte a l'àmbit sanitari, el Govern espa-nyol estableix que «totes les autoritats civils de les administracions públiques» del territori espanyol, «i en particular les sanitàries», així com els funcionaris i treballadors al seu servei, quedaran sota les ordres del ministre de Sanitat.

El ministre de Sanitat també podrà impartir ordres per assegurar el proveïment del mercat i el funcionament dels serveis als centres de producció afectats per la falta de productes necessaris per a la protecció de la salut pública. Illa també podrà intervenir temporalment indústries, fàbriques, tallers, explotacions o locals de qualsevol naturalesa. Això inclou els centres sanitaris de titularitat privada i també la indústria farmacèutica.

A més, el ministre també tindrà la facultat de requisar temporalment tot tipus de béns i imposar prestacions personals obligatòries en els casos que calgui per a una adequada protecció de la salut pública en el context de la crisi sanitària actual.

Pel que fa a la mobilitat ciutadana, el decret d'estat d'alarma estableix que els ciutadans només podran circular per les vies d'ús públic per comprar aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat; assistència a centres sanitaris; desplaçament al lloc de treball; retorn al lloc de residència habitual; assistència i cura de grans, petits, dependents i persones amb discapacitat; desplaçament a entitats financeres o d'assegurances, o per causa de força major. A més, la circulació s'haurà de fer individualment i només acompanyat si es té mobilitat reduïda. Els vehicles podran circular per a les activitats abans citades o per anar a benzineres.

El ministeri d'Interior pot acordar el tancament de les carreteres. A més, el decret suspèn l'activitat educativa presencial en tots els centres i etapes, i indica que es mantindran les activitats educatives on-line.

Així mateix, el Govern central ordena el tancament de tots els locals i establiments «minoristes», i només posa les excepcions de comerços que venguin aliments, begudes i productes de primera necessitat, farmacèutics o mèdics, entre d'altres.

La permanència en supermercats i farmàcies haurà d'estar «l'estrictament necessària», segons el decret, que apunta que s'evitaran aglomeracions i es controlarà que consumidors i empleats mantinguin la distància de seguretat de com a mínim un metre.

També queden tancats bars i restaurants, instal·lacions culturals, esportives, així com desfilades, revetlles i festes populars. L'assistència als llocs de culte i a les cerimònies civils i religioses, incloent les fúnebres, queda condicionada a la necessitat de mantenir un metre de distància com a mínim entre els assistents.

El president del Govern espa-nyol va descartar restringir la mobilitat en una comunitat autònoma perquè ja limiten la mobilitat dels ciutadans que són els «potencials transmissors» del virus.

D'aquesta forma, el socialista va descartar així la petició del president de la Generalitat, Quim Torra, de confinar Catalunya. Sánchez va argumentar que al marge del lloc de residència dels ciutadans, aquests només podran sortir de casa d'acord els supòsits marcats pel decret d'estat d'alarma. «El virus no entén de diferències territorials, ni de fronteres», avisava Sánchez. El líder espanyol va defensar restringir alguns drets per aconseguir «frenar» la pandèmia de coronavirus.