El govern espanyol posa a les ordres dels consellers de salut totes les instal·lacions de la sanitat privada

El govern espanyol ha anunciat que posa a les ordres dels consellers de salut totes les instal·lacions de sanitat privada per fer front al coronavirus. En una roda de premsa el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha explicat que en podran disposar "com millor considerin" i ha avançat, també, que poden habilitar locals públics o privats que tinguin les condicions necessàries per a ús sanitari, ja sigui per a consulta o per a hospitalització.

D'altra banda, Illa ha explicat que el ministeri treballa en un procediment "més àgil" perquè tothom que d'acord amb els protocols necessiti un test de covid-19 se'l pugui fer, i ha avançat que en els propers dies es posarà en pràctica. De moment s'han fet 30.000 testos a tot l'Estat.