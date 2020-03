Sanitat descarta que l'ibuprofèn agreugi la infecció per la Covid-19

El ministeri de Sanitat va assegurar que no hi ha cap dada que permeti constatar un agreujament de la infecció per Covid-19 amb l'ibuprofèn o altres antiinflamatoris no esteroides, de manera que no hi ha raons per què els pacients que estiguin en tractament crònic els interrompin. Així ho va assenyalar en un comunicat l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps), en què va explicar que «la possible relació entre l'exacerbació d'infeccions amb ibuprofèn o ketoprofèn és un senyal que està en avaluació per a tota la UE en el Comitè d'Avaluació de Riscos en Farmacovigilància després de la petició de l'agència de medicaments francesa (ASNM)».

Aquesta anàlisi finalitzarà previsiblement el maig del 2020, però, amb la informació disponible, és «complex determinar si aquesta associació existeix», ja que l'ibuprofèn s'utilitza per al tractament dels símptomes inicials de les infeccions i, per tant, «la relació causa-efecte no és fàcil d'establir».