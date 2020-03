Delícies del Berguedà busca destinatari al seu estoc de iogurts

L'emergència sanitària ha afectat l'empresa d'inserció laboral Portal del Berguedà SL, que produeix els iogurts Delícies del Berguedà a la seva planta de Cercs. El 80% de la seva producció la consumeixen hotels i negocis del sector de l'hostaleria i escoles de Barcelona i rodalia. Només el 20% es ven al Berguedà. El tancament del sector de la restauració, l'hostaleria i dels centres educatius ha provocat que aquesta empresa, ara mateix, tingui 20.000 iogurts en estoc que intenta vendre a preu rebaixat per evitar que amb el pas dels dies arribin a la data de caducitat, segons ha explicat a Regió7 Joan Maria Sala, creador i gerent de Delícies del Berguedà.

L'empresa s'ha trobat que en pocs dies li han cancel·lat comandes importants: una de 220 pots de 2 quilos de iogurt, i ahir havia de servir 3.500 iogurts a escoles que estan tancades, motiu pel qual no els cal aquest gènere. Davant d'aquesta situació i pel risc que aquests aliments s'acabin fent malbé, Delícies del Berguedà està buscat la manera de vendre aquest producte a la comarca, especialment els pots de 2 i 5,5 quilos de iogurt, un format que no poden vendre a botigues i que, en canvi, és ideal per a comunitats.

Joan Maria Sala ha explicat que ja han contactat amb dues residències (una de Berga i una altra de Puig-reig) que es quedaran iogurts. «Hem iniciat una campa-nya perquè la gent comprin iogurts», a través de residències, l'Hospital Sant Bernabé, i també han contactat amb diferents botigues perquè se'n quedin.

Sala ha indicat que el preu dels iogurts serà més baix del que és habitual.