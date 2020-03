Indignació als hospitals perquè el Govern de l'Estat reté material com bates i mascaretes

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, indignat. La consellera de Salut, la també igualadina Alba Vergés, indignada. El sector de la sanitat clamant perquè no falti material per a la protecció i l'atenció mèdica. A Madrid, han donat ordres a les empreses proveïdores de seguir només el que dicti l'administració central. La Guàrdia Civil ha requisat material, entre d'altres 4.000 mascaretes que anaven a l'Hospital d'Igualada. Les esperaven. Empresaris farmacèutics consultats per aquest diari confirmen la centralització de compres i control de les importacions. Es posen les mans al cap. «És un atemptat a la salut», afirmen aquestes veus, que no volen fer pública la seva identitat.

Fonts consultades per aquest diari han exigit a l'Estat que no paralitzi ni requisi cap adquisició de material sanitari destinat a l'Hospital d'Igualada o als centres de salut de la zona. El primer gran brot per coronavirus, la zona que es troba aïllada de la resta del país, voldria més sensibilitat cap a un territori que està pagant amb més vides que ningú més a Catalunya el coronavirus (15 morts fins ahir).

L'alcalde, Marc Castells, va explicar ahir que hi havia 4.000 mascaretes retingudes per ordre del Govern de l'Estat i que havien d'arribar a Igualada perquè «les necessitem», va afirmar. «Exigim» al ministeri que aquest material arribi», va afegir. La queixa va obrir la caixa dels trons.

Castells es queixava amb vehemència, i la consellera Alba Vergés va afirmar poc després que «les interferències» són inadmissibles. Responent a preguntes de periodistes donava per fet que la Guàrdia Civil havia requisat material sanitari destinat a Catalunya i es mostrava indignada per aquesta situació. «Ens consten intervencions de material», va dir.

També va afegir que té informació d'empreses a les quals han fet aturar les comandes que anaven a Catalunya per odres de responsables del ministeri de Sanitat, amb el suposat interès de centralitzar la distribució», segons ha explicat. «No ho entenem, no entenem com es poden produir aquestes situacions quan tenim una situació d'emergència a la Conca d'Òdena».

I el seu malestar i indignació el va traslladar al ministre Salvador Illa perquè posi remei en aquest conflicte sobre l'arribada de material bàsic per atendre la pandèmia de coronavirus.

Castells va demanar ahir «a totes les administracions que siguin responsables i els enviïn immediatament» el material que es necessita a l'hospital, un centre que fa dies que viu en una situacio límit. Castells va assegurar que l'hospital anoienc ha de ser «una prioritat», i que si les demanen «és perquè les necessiten». L'alcalde, a més, va recordar que l'hospital és la principal font d'abastament d'altres equipaments, com les residències municipals, on també necessiten el material.

Budó va explicar que han aparegut notícies que material sanitari destinat a Catalunya s'ha requisat per part de l'Estat «per recentralitzar les compres», i que, davant aquesta situació, demanen a Illa que ho aclareixi.

«Davant l'alarmisme, l'important és tenir la informació i poder explicar on va aquest material», va afegir, i va alertar que la falta d'aquest material en hospitals catalans pot impedir que es pugui donar resposta a les necessitats sanitàries que sorgeixin arran del coronavirus.



Queixes a Martorell

L'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, explicava anit que la mateixa situació d'Igualada es patia a l'hospital del Sant Joan de Déu de la seva població, on s'atén una seixantena de pacients de diferents indrets. Fonollosa es lamentava que s'havia trencat la cadena de reposició del material de protecció dels sanitaris. «Tenim escassetat de mascaretes, guants i bates de paper. He parlat amb els directors tant de l'Hospital Sant Joan de Déu com de l'Hospital Sagrat Cor de Martorell, i tots dos m'han explicat les dificultats que tenen per aconseguir-ne la quantitat adequada». Fonollosa va parlar amb la responsable de la Regió Sanitària del Baix Llobregat Nord del Servei Català de la Salut i des del departament de Salut li van explicar que «el problema és generalitzat i s'ha agreujat, entre altres raons, perquè l'Estat ha intervingut part d'aquest material».