La Cerdanya atura les obres grans amb el risc de deixar cases a mig fer

Després d'uns primers dies de confinament en els quals el sector de la construcció de la Cerdanya ha continuat treballant, a partir de dimecres molts empresaris han optat per aturar projectes. Aquesta situació, que afecta principalment les obres grans, suposa un risc real per al sector, que es veu acostant-se a una punxada com la de final de la dècada passada, i amb l'amenaça d'haver de deixar aturades obres. Algunes promocions, com ara les que s'estaven fent a Bellver, ja s'han aturat.

L'estat d'alarma ha arribat a la Cerdanya en un moment en què la construcció, un sector no obligat a parar, repuntava. L'any passat va registrar un increment del 200% respecte del 2018. Si bé cada empresari està prenent les decisions en funció de les seves possibilitats, en general a la comarca s'estan continuant les obres de cases unifamiliars que tenen pocs treballadors i tenen la seguretat econòmica dels qui la paguen. Sí que s'estan començant a aturar, en canvi, les promocions de blocs d'habitatges. El tancament de les empreses de material també abocarà moltes constructores a aturar-se. L'evolució de la crisi sanitària i la seva influència sobre el futur nivell de vendes d'habitatges condicionarà si les promocions queden aturades definitivament o es reprenen. La situació pot afectar uns 400 treballadors, segons han apuntat des del sector.

Un dels empresaris amb més trajectòria i especialitzat en obra pública, Joan Flotats, ha explicat que «hem decidit aturar perquè anàvem a treballar amb angoixa, tant per als treballadors com per part de l'empresa, perquè, en no haver-hi una ordre general d'aturada, no ens podem acollir als ERTOS». En el cas de Flotats, que actualment donava feina a quaranta obrers en set projectes de l'Alta i la Baixa Cerdanya, ha pactat amb la plantilla pagar la Seguretat Social als treballadors perquè cobrin ara i mirar de recuperar les hores quan hagi passat el confinament. Flotats ha argumentat que «estem en una situació molt complicada perquè l'administració no ens dona suport, ni crec que tingui capacitat per ajudar tots els sectors». Altres empreses de la comarca ja han hagut d'enviar operaris a l'atur. En aquest sentit, alguns treballadors de la construcció consultats, que aquests dies treballen amb mascareta i mirant de mantenir la distància de seguretat amb els companys, han apuntat que estan entre el temor al contagi i la necessitat de continuar treballant per assegurar el cobrament dels salaris.

L'última estadística del sector apunta que a la Cerdanya es van iniciar durant l'any passat 132 habitatges, una xifra que aquest 2020 tendia a créixer.