Oriol Mitjà demana als metges jubilats que no s'incorporin a la primera línia d'atenció de pacients ni a l'oficina

El doctor i investigador Oriol Mitjà ha demanat als metges jubilats de més de 65 anys que no s'incorporin a la primera línia d'atenció de pacients ni tampoc a l'oficina. "Sou persones en franja d'edat vulnerable", ha recordat Mitjà a través de Twitter després que el Departament de Salut hagi fet una crida a metges jubilats perquè tornin a treballar per abordar el coronavirus. L'investigador ha insistit que la recomanació per a les persones majors de 65 anys és el distanciament social, i això vol dir "quedar-se a casa" i només fer teletreball.





A los #médicos_jubilados >65 ??

¡NO os reincorporeis para ayudar con el #COVID?19 en primera linea de atención de pacientes ni en la oficina!



Sois personas en franja de edad vulnerable.

La recomendación para vos es distanciamiento social: quedarse en casa. Sólo teletrabajo. — Oriol Mitja (@oriolmitja) March 19, 2020