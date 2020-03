L'Hospital de Bellvitge oferirà suport a distància als professionals d'Igualada

La consellera de Salut, Alba Vergés, va anunciar ahir que l'Hospital Universitari de Bellvitge oferirà suport assistencial a l'Hospital d'Igualada, arran dels casos de coronavirus SARS-CoV-2 a Igualada. Serà un suport a distància, sense aportar professionals, perquè l'Hospital de Bell-vitge també està passant per un període d'altra pressió assistencial arran de la proliferació de nous casos a Barcelona i les poblacions del seu entorn. També a Bellvitge, les unitat d'atenció dels malalts crítics, les UCI estan saturades, i s'han habilitat àrees de reanimació dels quiròfans com a UCI.

Vergés va afirmar que «la pandèmia s'ha comportat de forma especialment crua a Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí», i va lamentar que «en els propers dies malauradament continuaran creixent el nombre de positius».

Per poder fer front a aquesta situació, la consellera ha assenyalat que a partir d'avui mateix es posa en marxa un pla de contingència per donar un suport continu a l'Hospital d'Igualada. En aquest sentit, la subdirectora del Servei Català de la Salut, Marta Chandre, va explicar que l'Hospital Universitari de Bellvitge oferirà un suport telemàtic a l'Hospital d'Igualada i, si és necessari, els professionals s'hi desplaçaran. Però en cap cas es tracta d'un reforç de personal des de Bellvitge. «Aquest suport serà constant i adaptat a les necessitats que tingui l'Hospital igualadí», va remarcar Chandre, que va afegir que hi haurà un acompa-nyament específic de la direcció del centre de Bellvitge a l'Hospital d'Igualada i també un acompanyament telemàtic amb els diferents caps de servei.