Les mascaretes 'casolanes' pal·lien l'escassetat de material

La Fundació Althaia de Manresa manté la crida que va fer aquest dijous per recollir material de protecció sanitària com mascaretes, al mateix temps que s'han multiplicat les iniciatives per elaborar-ne a mà. Sant Andreu Salut i l'Ajuntament de Manresa, per exemple, en posaran en circulació 5.000 de roba, gràcies a la feina de persones voluntàries que les han cosit.

Segons Althaia, en cap moment han quedat desproveïts de mascaretes, però sí que davant la nova situació i el fet que no arribés una comanda prevista «s'ha obert una nova via per garantir que hi hagi el material necessari per prestar una atenció correcta i segura». Althaia demana mascaretes FFP2 i FFP3, les de màxima protecció. Fins ahir a la tarda n'hi van arribar 913, a més a més d'ulleres, guants, bates i mascaretes quirúrgiques

L'Hospital de Sant Andreu de Manresa tem que els estocs de mascaretes «no seran suficients» segons la «previsible evolució de la situació» de la crisi sanitària del coronavirus. Fonts del centre han alertat que l'estoc de mascaretes FFP2 i FFP3, les úniques homologades per protegir del contagi de la malaltia, «és molt limitat». Per això, ahir, responsables del centre van fer una crida a donacions de material sanitari que «ha tingut molt bona resposta», segons fonts del centre.

Fins ara expliquen que la donació més important de mascaretes ha estat, de llarg, la de la UManresa i després la de l'Escola Joviat. També n'han rebut de l' Escola Oms i de Prat, de la Clínica Dental del Bruc i de l'escorxador MACOBA. Al centre assistencial asseguren que tots els professionals que ho necessiten porten l'element de protecció adequat, que és diferent en funció de les característiques dels usuaris i del lloc on treballen.

A més, un grup de persones, tant treballadors com voluntaris, han cosit 2.000 mascaretes tèxtils FFP1 amb teixit (ja tallat i homologat) i tires de roba (també homologades) que ha comprat Sant Andreu Salut. Han participat en la confecció de les mascaretes dues treballadores familiars (que actualment no poden anar a domicilis), dues administratives, una voluntària cosidora de l'hospital, i persones que s'han ofert voluntàriament a col·laborar.

D'altra banda, l'Ajuntament de Manresa ha comprat de forma urgent roba i material per a la fabricació de 3.000 mascaretes de protecció que es destinaran a serveis sanitaris, personal de Serveis Socials i altres persones que treballen de manera professional o voluntària per combatre aquests dies les necessitats més urgents i prioritàries a la ciutat.

L'Ajuntament ha adquirit a un establiment manresà 100 metres de roba de cotó 100%, el tipus de roba necessària per fer les màscares. L'empresa de confecció manresana ha cobrat la roba a preu de cost i n'ha regalat 20 metres més. També s'ha adquirit a una empresa de cintes manresana 3.300 metres de cinta per lligar-les. Una altra firma manresana ha tallat i ja ha posat a punt els paquets (material per fer 30 mascaretes en cada paquet), un treball que ha realitzat de forma voluntària. Des d'ahir, disset cosidores manresanes que s'han ofert voluntàries treballen amb tot aquest material. Posteriorment, un cop fet el treball de confecció, es realitzarà la rentada de les mascaretes a una temperatura de 60 graus per garantir que estiguin desinfectades, i es preveu que a partir del proper dilluns ja puguin estar disponibles per ser utilitzades.

A Igualada un grup d'empreses anoienques, amb el suport de la Unió Empresarial de l'Anoia, impulsa la iniciativa «Tots som la Conca» per poder adquirir mascaretes mèdiques. Es tracta d'una acció oberta a tothom, tant empreses com particulars, amb l'objectiu d'aconseguir 70.000 euros que permetrien comprar entre 35.000 i 40.000 mascaretes. També l'empresa igualadina Elements va fer dimecres una crida als veïns dels municipis confinats perquè els ajudin a confeccionar mascaretes. Més de 200 persones s'han sumat a la iniciativa.

Els centres d'atenció primària de Berga i Gironella també han fet una crida a portar material sanitari, com mascaretes, ulleres de protecció i bates, entre d'altres.