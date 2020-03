Guinea celebra doble cita amb les urnes amb una forta tensió política

Guinea té avui una doble cita amb les urnes que arriba precedida d'una forta tensió política davant la crida de l'oposició a la mobilització per impedir el que considera que és un intent del president, Alpha Condé, de seguir un mandat més en el càrrec, i enmig de la pandèmia de coronavirus, que ja ha deixat els primers casos al país.

Les eleccions parlamentàries i el referèndum constitucional estaven previstos per a l'1 de març passat, però enmig de la pressió internacional, en particular per part de la Comunitat Econòmica d'Estats d'Àfrica Occidental (CEDEAO), Condé va optar per l'ajornament.

No obstant això, en les tres setmanes transcorregudes des de llavors la polarització que travessa Guinea en els últims mesos, on la repressió de les protestes contra l'eventual tercer mandat del president han deixat més de 30 morts, no ha disminuït i els esforços de mediació de la CEDEAO no han donat fruits.

Aquesta mateixa setmana, la visita prevista de diversos presidents dels estats membres de l'organisme regional a Conakry, presumptament per convèncer Condé d'un nou ajornament electoral que permetés la participació dels partits opositors que boicotegen els comicis, va quedar suspesa a l'últim minut, i es va frustrar així l'últim intent per acostar posicions. L'oposició defensa que s'està fent «un cop d'Estat constitucional».