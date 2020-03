Els concessionaris catalans plantegen expedients per a 20.000 treballadors

La xarxa de concessionaris de Catalunya, integrada per 340 punts de venda, està presentant expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) que afecten un total de 20.000 treballadors, després de l'impacte de la crisi del coronavirus. Les mesures adoptades pel Govern espanyol per evitar la propagació de la Covid-19 han paralitzat l'activitat i han portat a plantejar expedients temporals, la gran majoria al·legant força major i una part petita per causes de manca de producció, segons va anunciar la patronal del sector Faconauto. En el cas de Catalunya, són 340 els concessionaris que han presentat ja, o ho faran en les pròximes hores, els seus expedients de regulació, que afecten 20.000 dels 151.000 treballadors que té el sector a Espanya.

Amb un degoteig imparable, fins ara, la crisi ha deixat sense ocupació temporal 271.432 treballadors de Catalunya, després que 30.781 empreses hagin presentat un ERTO.