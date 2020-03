Eurecat farà assajos al centre de Manresa per produir mascaretes

El centre tecnològic Eurecat farà assajos al centre de Manresa (l'antic CTM) de les mascaretes que s'estan començant a produir per suplir la falta d'aquest material sanitari front el coronavirus, així com dels components necessaris per a la seva fabricació, mitjançant la validació de la seva eficàcia pel que fa a filtració bacteriana, de respirabilitat i de neteja microbiana.

Els assajos, que seran coordinats per Eurecat a la seva seu de Cerdanyola, es duran a terme inicialment als laboratoris de Sostenibilitat de la capital del Bages i també als de Biotecnologia a Reus i al centre tecnològic d'Applus+ a Bellaterra, «en resposta al gran nombre d'iniciatives d'empreses, entitats i particulars per a la fabricació de mascaretes, que es troben amb la impossibilitat, fins al moment, de garantir la seva eficàcia i nivell d'adequació», segons fonts d'Eurecat.

Les anàlisis, explica el centre tecnològic català de referència, «es basaran en les normes UNE-EN 14683:2019+AC:2019 i UNE-EN 149:2001+A1 facilitades per AENOR i en el coneixement científic assolit sobre el coronavirus, amb l'objectiu de determinar si els teixits i els filtres de les mascaretes ofereixen les garanties de seguretat establertes sobre especificacions alternatives a les mascaretes EPI amb marcat CE europeu, publicades al Boletín Oficial del Estado del divendres 20 de març».

Així, els assajos de filtració bacteriana, de respirabilitat i de neteja microbiana permetran que els fabricants que s'iniciïn en la producció puguin obtenir la classificació adequada.