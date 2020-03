El Consell del Berguedà neteja les àrees de deixar-hi la brossa

El Consell Comarcal del Berguedà està portant a terme tasques especials de desinfecció a les àrees tancades per deixar-hi la brossa en els municipis de la comarca on s'està aplicant la recollida d'escombraries porta a porta.

El personal de l'empresa Tractaments Ecològics, l'encarregada de gestionar els residus a la comarca, és el que està fent aquests treballs de desinfecció, tal com marquen els protocols de seguretat i davant l'emergència sanitària.

No només utilitzen productes desinfectants sinó que el personal porta protecció màxima, amb una granota especial, per evitar contagis. Així, el Consell intentarà garantir que en aquests espais no hi hagi perill d'infecció.