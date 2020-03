El Govern canvia de nou de criteri i suspèn les seves obres de construcció

La Generalitat ha canviat de nou de criteri i ha acordat ara paralitzar totes les seves obres de construcció no essencials, hi estiguin o no d'acord els contractistes, per protegir els treballadors del coronavirus. Així ho va informar ahir la consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, en una roda de premsa telemàtica després d'una reunió extraordinària del Consell Executiu, també per videoconferència. Budó va dir que la Generalitat es farà càrrec de les despeses derivades d'aquestes suspensions, com els llocs de treball, el lloguer de maquinària o assegurances.