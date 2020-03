L'empresariat ensenya les urpes al Govern de Sánchez per l'aturada de l'activitat econòmica

El Consell de Ministres va aprovar ahir la paralització de les activitats no essencials entre avui i el proper dijous 9 d'abril, ambdós inclosos, per frenar la propagació de la Covid-19 i reduir la mobilitat. La fórmula és que aconseguir-ho és el permís retribuït recuperable, de manera que els treballadors no perdran el seu salari però hauran de recuperar hores després de l'estat d'alarma. Una mesura criticada pel teixit empresarial.

Les patronals han alçat la veu contra l'executiu i critiquen que aquest confinament més restrictiu no hagi vingut acompanyat d'ajudes per a les empreses i lamenten que pràctiament no han tingut marge de temps per organitzar els recursos. Asseguren que s'està fent mal a l'empresariat perquè hauran d'assumir els costos del permís retribuït recuperable.

Amb aquest permís, els treballadors de les activitats no essencials d'empreses o entitats públiques i privades continuaran rebent el seu salari amb normalitat de part de les empreses i, un cop acabi la situació d'emergència, recuperaran les hores de treball no prestades de manera gradual i espaiada en el temps, pactant ampliar el seu horari amb els empresaris fins al 31 de desembre per recuperar els vuit dies feiners d'inactivitat, segons van explicar la portaveu de Govern i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, i la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz.

En una roda de premsa telemàtica després del Consell de Ministres extraordinari, la portaveu de Govern va destacar que l'«esforç important» dels ciutadans amb el confinament «comença a donar els seus fruits sens dubte» en reduir-se el contagi, si bé ha indicat que les noves mesures «extraordinàries, d'envergadura i de gran calat» busquen reduir «al mínim» l'expansió de virus i la mobilitat al nivell que es registra un diumenge de l'estat d'alarma.

«Estem cada vegada més a prop de doblegar la corba però cal un esforç addicional», de manera que «cal fer un pas més per aconseguir els dies abans de Setmana Santa que la mobilitat sigui la corresponent a la d'un cap de setmana», va indicar Montero, que va apuntar que la nova suspensió d'activitats no essencials tracta d'anticipar la Setmana Santa i «guanyar temps» per al sistema sanitari per tal que estigui «tensionat però no saturat» i pugui atendre les persones més vulnerables a la malaltia.

«Encara ens queda aquest petit marge i es pretén intentar simular durant aquests dies el comportament que tenim habitualment durant un cap de setmana», va afegir, recalcant la importància de reduir la mobilitat a les dues pròximes setmanes, ja que en aquest període es produirà la major utilització de serveis sanitaris, entrant en una mena d'«hibernació de l'economia per evitar la saturació dels serveis».

«No hi ha cap alarma afegida»

Montero va assegurar que «no hi ha cap situació d'alarma afegida», però va explicar que els models de monitorització del contagi i els recursos sanitaris elaborats pels experts i el Comitè Tècnic han aconsellat ara aplicar aquesta nova restricció d'activitats perquè la mobilitat d'aquestes dues setmanes es redueixi a la d'un cap de setmana.

Per això, ha defensat que la mesura no es va poder produir abans perquè calia observar les diferències de mobilitat en els dies laborables que fa a el cap de setmana, per al que calia que transcorren els primers 15 dies de l'estat d'alarma, amb un cap de setmana pel mig.

«Ha estat ara quan els models han plantejat, després de 15 dies de confinament amb un cap de setmana pel mig, que seria bo i aconsellable adoptar les mesures per esgarrapar dècimes de reducció de mobilitat», va emfatitzar, titllant d '«exemplar» el comportament dels ciutadans. Així, va argumentar per què la dràstica decisió aprovada per l'executiu no s'ha pres fins ara.

Activitats essencials i les que no

Entre els treballadors que continuaran treballant es troba tot el personal sanitari, l'Exèrcit, les forces i cossos de seguretat de l'Estat, el personal de cura de persones vulnerables i els treballadors en el sector de logística de compres, va especificar Montero, al costat dels fabricants de productes farmacèutics i material sanitari. És previsible que també segueixin treballant els treballadors de Correus, telecomunicacions i serveis privats de seguretat, així com els empleats dels sectors de distribució d'aliments o química.

La portaveu de Govern va detallar que romandrà com fins ara la situació dels treballadors que no requerien presència física, que estableix el Reial decret llei de l'estat i alarma, a el temps que ha indicat que en la pràctica totalitat de les administracions s'han desenvolupat mesures perquè en la mesura del possible els funcionaris puguin treballar des de casa.