L'energètica PEUSA destina 50.000 euros a les famílies afectades de la Covid-19

L'empresa energètica PEUSA destina 50.000 euros per cobrir els rebuts de subministrament energètic de les llars, ja sigui llum o gas, i també les necessitats bàsiques de les persones que vegin afectada la seva economia familiar per la crisi del coronavirus. Aquest suport es posa a disposició de tots els clients de la companyia i els residents a l'Alt Urgell que no puguin fer front als rebuts dels subministraments energètics o es trobin en situació de vulnerabilitat.

Aquestes mesures són un complement a les normes que ja ha marcat el govern envers els consumidors vulnerables, a qui ha ampliat les garanties de subministrament mentre es mantingui l'estat d'excepció. PEUSA contempla ampliar aquesta xifra o iniciar noves accions si fos necessari. D'altra banda, Jordi Fàbrega, alcalde de la Seu d'Urgell i president del Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell , ens encarregat de gestionar aquesta contribució econòmica, destaca que «aquesta aportació serà de gran ajuda per a les famílies que patiran un empitjorament de la seva situació econòmica a causa de la crisi de la Covid-19».

Aquests 50.000 euros se sumen a l'aportació que fa l'elèctrica cada any per cobrir els rebuts dels clients amb condició de pobresa energètica i amplia també el seu àmbit a l'aplicar-se a totes les persones vulnerables i a altres necessitats bàsiques. La gestió del Consorci garanteix la distribució d'aquestes ajudes amb criteris d'equitat i justícia social i també sota una normativa legal que protegeix els sectors més vulnerables.