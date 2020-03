Les patronals catalanes expressen el seu malestar per les noves restriccions

Les últimes mesures posades en marxa pel Govern central per intentar frenar l'expansió del coronavirus, des de la prohibició de l'acomiadament a les condicions del permís retribuït recuperable, han causat malestar entre l'empresariat català. Les organitzacions empresarials demanen moratòries fiscals i al mateix temps alerten de les conseqüències de paralitzar per complet l'economia.

Una de les veus més crítiques és la de el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, que els últims dies, i també ahir, ha censurat obertament l'actitud del Govern. El president de Foment acusa el Govern central d'actuar de manera «improvisada» i «unilateral» demostrant «una falta de respecte molt important» cap a l'empresariat. En declaracions a la Ser, Sánchez Llibre va retreure a l'Executiu espanyol que aprovés el permís retribuït recuperable sense consulta prèvia amb els agents socials i sense anar acompanyat d'ajudes als empresaris. «No m'agrada gens. És una falta de respecte molt important cap al teixit empresarial»,va dir. «Si hi ha una hibernació econòmica, per què no hi ha una hibernació dels impostos?», es pregunta el president de la principal patronal catalana.

També el secretari general de Pimec, Antoni Cañete, va alertar que el permís retribuït acordat per als treballadors portarà «a l'UCI» una part important del sector econòmic, i va advocar per «un pacte a la danesa»per salvar el teixit productiu, especialment autònoms amb assalariats i pimes. Cañete assegura que el decret llei del Govern que restringeix encara més l'activitat econòmica i crea la figura del permís retribuït recuperable posarà milers d'empreses en una situació que «no podran suportar». Cañete reclama al Govern central que en el Consell de Ministres d'avui s'obri la possibilitat a les empreses de retardar el pagament de tributs o que una part dels dies del permís retribuït vagin a compte de les vacances d'estiu.

També hi ha hagut crítiques a les últimes mesures de Govern per part del Clúster de la Indústria de l'Automoció de Catalunya (CIAC), mentre que els comerciants catalans es mostren «decebuts» en entendre que les mesures anunciades pel Govern «no serveixen» per ajudar les empreses i alerten que hi haurà moltes fallides i suspensió de pagaments perquè s'està trencant la cadena de pagaments davant la falta de liquiditat de les empreses. El president de Retail.Cat, Joan Carles Calbet, assegura que els comerços catalans estan tancats des del 16 de març i amb expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) en marxa, de manera que pràcticament no els afecta les últimes mesures posades en marxa per l'Executiu, com el permís retribuït recuperable. De tota manera, Calbet explica que és una mesura que no acaba de veure, perquè «ho assumeix tot l'empresari», i lamenta que les ajudes a les empreses anunciades pel Govern «no serveixen», excepte, «i amb molts peròs», el tema dels ERTO.



Falta de «corresponsabilitat»

Per contra, els líders de CCOO i UGT de Catalunya, Javier Pacheco i Camil Ros, respectivament, han reclamat «corresponsabilitat» a les patronals davant l'actual crisi sanitària i les han acusat de voler carregar sobre l'Estat tot l'impacte econòmic de les mesures que es prenen per lluitar contra la propagació de la Covid-19. El secretari general de CCOO, Javier Pacheco, qualifica de «totalment insolidària» l'actitud de Foment i diu que «no es pot elevar el to per justificar que sigui només la ciutadania, amb l'Estat darrere, els que es facin càrrec de l'impacte de la crisi». Per la seva banda, el seu homòleg a la UGT de Catalunya, Camil Ros, també va insistir en denunciar la «falta de corresponsabilitat» de les patronals en l'actual moment de la crisi sanitària i econòmica que estem vivint.