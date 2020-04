Igualada rep 150 testos, però en necessita més

El Govern de l'Estat, finalment, va tenir en compte la petició que li arribava de l'Anoia per resoldre la situació en què es troben les persones que són de la zona confinada i treballen fora i a l'inrevés. Són treballadors que des del 12 de març no poden anar al seu lloc de treball. El Govern estatal va reaccionar, però, segons els ajuntametns de la Conca d'Òdena i la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, és una resposta que es queda a mig camí i no resol.

En la disposició addicional 21 del BOE d'ahir, titulada «Incapacitat temporal en situació excepcional de confinament total», es detalla una nova normativa a través de la qual es protegeixen els drets laborals dels treballadors i treballadores de la Conca d'Òdena que treballen fora, només en el cas que aquests es dediquin a serveis essencials i no puguin fer teletreball. El fet que la mesura només inclogui persones amb feines de serveis essencials fa que només sigui una resposta parcial al problema que fa dies que exposen els alcaldes i alcaldesses de la Conca d'Òdena per poder protegir la gran majoria de la ciutadania (uns 10.000 treballadors).

Marc Castells, alcalde d'Igualada, que havia parlat dimarts amb les més altes instàncies del ministeri, va afirmar que estava «molt decebut». En aquest sentit, Castells va demanar «una rectificació immediata» i va explicar que així ho adreçaran a través de carta al secretari d'Estat de Seguretat Social i a la ministra de Treball.

Es demanarà que la resolució inclogui, també, els treballadors i treballadores de serveis no essencials, que, segons Castells, són la

gran majoria. «La solució ha de ser aplicable tant a aquells residents a la Conca amb feines fora del perímetre confinat, com als que es troben en la situació inversa, amb residència fora de la zona confinada i centres de treball dins». També es demanarà que la protecció dels drets laborals d'aquestes persones sigui retroactiva i s'apliqui des de les 00 h del dia 13 de març, quan va començar el confinament.

La publicació al BOE és incompleta, com també ho era una d'anterior que havia publicat la Generalitat i que el Govern de l'Estat va desautoritzar. La del Govern català tampoc no va preveure tota la casuística i només planteja solucions a través de baixes laborals des del dia 12 de març als treballadors de la Conca que s'haguessin de desplaçar a treballar fora de la zona de moviment molt restringit.



Els sindicats es queixen

La resolució del Govern de l'Estat va generar reaccions sindicals i empresarials. CCOO va demanar als ajuntaments de la Conca d'Òdena que agilitzin les certificacions perquè els treballadors confinats puguin cobrar la baixa.

CCOO demana que es posin en marxa immediatament les mesures previstes al Reial Decret-llei per solucionar la protecció social i articular la prestació per incapacitat. De tota manera, adverteix que el redactat del Reial decret llei presenta dos problemes, un que «no aclareix una solució per a les persones que només treballen a la Conca d'Òdena però no hi viuen», i l'altre, que «es pot interpretar que la incapacitat temporal per la situació excepcional de confinament total només es reconeixerà a les persones que no puguin sortir a prestar serveis essencials».

Per la seva part, la CGT també insistia ahir que aquest decret, amb la inclusió del tema de la Conca d'Òdena, «inclòs a correcuita», no resol el conflicte de treballadors que no poden acudir al seu lloc de treball ni justificar la seva situació.

Els sindicalistes de la CGT reclamen una solució i que el Govern de la Generalitat hi posi també de la seva banda per tancar aquest tema.



L'empresariat vol claredat

Els portaveus de la Unió Empresarial de l'Anoia afirmaven ahir que «ens estem trobant en una situació d'indefensió i de desprotecció molt gran per part de l'administració». I lamentaven «el retard a l'hora de respondre» i «la manca d'unitat i de claredat en les decisions, decrets i mesures que s'aproven: missatges ambigus i que venen amb comptagotes, i que estan redactats de forma excessivament ràpida, i sense tenir en compte moltes de les respostes de la casuística en si».