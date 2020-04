Retrets d'un grup d'entitats en defensa de les persones grans

El Moviment per aturar el maltractament a les persones grans , que integren una seixatena d'entitats, empreses i institucions, va voler denunciar ahir que l'actual crisi provocada per la COVID-19 està deixant constància, «una vegada més, del maltractament que pateixen les persones grans».

En concret, denuncien «la situació en què es troben les persones grans que viuen en centres residencials, i dels professionals que hi treballen. Aproximadament el 90% de les persones residents tenen una situació de dependència, per tant, necessiten cura i atenció». Remarquen que «fins que no han passat gairebé dues setmanes de l'estat d'alarma no s'han començat a dotar als centres de les necessàries mesures de protecció, i encara n'hi ha que no han rebut res».

També posen de relleu que «a causa de la manca de recursos, es posa als professionals de la salut en la tessitura de fer el triatge de quines persones entren i/o continuen a l'UCI».

Recorden que «aquest Moviment ja va demanar, en el seu manifest l'any 2018, la necessitat d'un telèfon específic, que hauria de ser atès per professionals especialitzats, i recursos per atendre situacions de maltractament a persones grans. L'actual confinament de les persones grans en situació de maltractament, amb la persona maltractadora, és un important factor de risc. Una vegada més quedainvisibilitzada la situació de les persones grans maltractades».

A més a més, consideren que «els constants missatges en els mitjans de comunicació que transmeten les dades oficials i altres informacions, estan generant una important sensació d'inseguretat, angoixa, ansietat i por a les persones grans, així com als seus familiars i entorn» i els demanen «tenir cura de la informació i de la forma en què la transmeten.

Considerem que «tots aquests fets són discriminatoris i repercuteix directament en els drets i la dignitat de les persones grans». Conclouen que «som conscients de la gravetat de la situació generada pel coronavirus i la dificultat de gestionar-ho, però instem a qui pertoqui a prendre les mesures necessàries», alhora que fan arribar un «moltes gràcies als i les professionals de la salut, dels centres residencials, atenció a domicili, serveis socials, serveis de neteja, farmàcies, cossos de seguretat, treballadors i treballadores del sector alimentari, i totes les entitats i les persones que estan treballant per atendre i cobrir les necessitats de la població en general, i en especial de les persones grans».