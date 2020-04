Els 30 primers respiradors fabricats a l'Anoia esperen a les prestatgeries

«Si un equip pot ajudar o salvar una vida, tot l'esforç ja haurà valgut la pena. Però, ara mateix, tenim els primers 30 respiradors de campanya a les prestatgeries preparats per al seu ús però en suspens». Ho explicava ahir l'igualadí Marc Pujol, coordinador del Grup Territorial a l'Anoia del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Són 9 enginyers i col·laboradors que ara fa dues setmanes, i de manera voluntària, van començar a treballar en projectes «viables» per «ajudar amb la nostra feina a la crisi sanitària que estem vivint». D'aquí va sorgir la idea dels respiradors i, aquesta setmana, n'han enllestit el muntatge.

Fabricats a partir dels dissenys de l'equip d'OxyGE, la maquinària burocràtica encara no permet el seu ús fins que no obtinguin el vist-i-plau de l'Agència Espanyola del Medicament. Una situació que també denunciava el comitè d'empresa de Seat per poder començar a fabricar en sèrie el seu prototip de respirador. A Seat, però, el cas és a punt de desencallar-se després que ahir el ministre de Sanitat, Salvador Illa, anunciés que l'Estat tindrà garantida la fabricació nacional diària de 400 equips: l'automobilística Seat de Martorell en produirà 300 i l'empresa de material sanitari de Móstoles, Hersill, farà 100 unitats diàries. L'únic que falta per a l'homologació a Seat, que ahir reprenia l'activitat a la fàbrica martorellenca, és el certificat sobre electromagneticitat per garantir que el respirador no interfereix en altres aparells de les UCI. L'esperen en les properes hores.



Diferència amb Seat? La carcassa

La diferència entre el model fabricat a Igualada del disseny de Seat és la carcassa. Els respiradors de campanya igualadins, explica Pujol, són de «metacrilat, i els de la Seat, de planxa». Una diferència que, com remarca Pujol, no és tal a l'hora d'homologar l'equip perquè ambdós models porten el mateix tipus de motor –els igualadins, facilitats per l'empresa d'automoció Doga– i per tant es pot garantir «que els elements elèctrics no interferiran amb els aparells de les UCI». «Sabem que el model de Seat és a punt d'obtenir l'homologació; nosaltres, en canvi, encara estem en espera». Una situació que els porta a pensar que, sabent que l'automobilística pot produir en cadena, «els projectes petits ja no es validin perquè des del ministeri pensin que no val la pena», explica Pujol.



150 respiradors igualadins

La producció igualadina podria arribar, en aquests moments, a 150 equips, comptant la trentena que ja estan a punt. Com diu Pujol, els respiradors de campanya produïts a Igualada no estan pensats per ser comercialitzats, ni aquí ni al mercat europeu, però, precisament, i pensant en l'emergència sanitària que viu el país, una de les vies per a la validació –si la burocràcia ho permet– seria la «d'ús compassiu», és a dir, un aparell pensat exclusivament per ser utilitzat en cas «d'extrema necessitat, com l'actual. I tant de bo no siguin necessaris», remarca. Si arriba l'homologació, diu Pujol, els equips igualadins estaran a disposició dels hospitals que ho necessitin: «Allò lògic és que la distribució es faci als centres sanitaris de la Conca d'Òdena, per proximitat. Però poden anar allà on en els demanin».

Els respiradors han estat muntats en una nau del polígon industrial d'Igualada, seu de Waterologies. L'empresa ha canviat aquests dies la tecnologia per al tractament d'aigües per al muntatge de respiradors i ha posat en marxa tota la seva maquinària i la xarxa de proveïdors per aconseguir les peces de metacrilat tallades a partir dels plànols dissenyats per l'equip d'OxyGEN. Els motors, peça clau dels respiradors, els ha facilitat gratuïtament Doga, amb seu a Abrera i properament a Castellolí. D'altres peces que faltaven, explica Pujol, les han adquirit ells mateixos, amb recursos propis i «la suma de materials d'altres col·laboradors».