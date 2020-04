El cas de la Covid-19 deixa a l'Anoia una mortalitat pitjor que la mitjana catalana

Amb les dades de les morts i els casos de positius en Covid-19 atesos a l'Hospital d'Igualada fins dimecres, aquest centre té una taxa de mortalitat molt per sobre de la mitjana catalana. Fins dimecres s'havien produït 98 decessos i havien ingressat 608 pacients infectats des del 7 de març passat.

A Catalunya hi havia dimecres al vespre un total de 21.804 persones positives per Covid-19, i d'aquestes n'han mort 2.093, el que suposa el 9,59% de mortalitat entre els malalts per aquest virus. En el cas d'Igualada, hi ha 608 positius i un total de 98 morts, el que suposa el 16,11%. Aquesta diferència implica que a Igualada hi ha el 67,98% més de mortalitat que de mitjana als altres centres hospitalaris del país.

L'alcalde d'Igualada va dir ahir que les dades «ens preocupen», però va assegurar que «l'única solució és el confinament i l'aïllament social».



211 altes

Sempre segons les dades del mateix departament, a Catalunya hi ha hagut 6.917 altes, el 31,7%, i a Igualada, 211, el 34,70%.