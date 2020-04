Andorra farà la prova de Covid-19 a tota la població

El govern d'Andorra ha anunciat avui que farà la prova de Covid-19 a tota la població per elaborar un estudi epidemiològic sobre el grau d'immunitat al virus dels andorrans, que servirà de base per decidir sobre el confinament al país.

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha informat aquest dissabte d'aquest projecte del govern andorrà, que amb les dades que proporcionin aquests resultats decidirà "les activitats socials i econòmiques que es podrien reprendre, sempre sota un criteri d'extrema prudència".

El ministeri elabora actualment el protocol per determinar com es durà a terme la prova a tota la població i quan es podrà reprendre part de l'activitat.El ministre, d'altra banda, ha dit que Andorra participa en un assaig clínic sobre el tractament amb hidroxicloroquina a contactes de contagiats pel coronavirus per comprovar si aquest fàrmac és protector.

El Govern andorrà ha explicat també que ha informat les farmàcies del Principat que poden dispensar màscares, per la qual cosa és previsible que els pròxims dies aquests establiments les posin a la venda a la població.

Mentrestant, el govern facilitarà mascaretes als empleats dels comerços d'alimentació i serveis de neteja que ho sol·licitin, protectors que a hores d'ara lliura gratuïtament a les persones sospitoses de contagi, d'edat avançada, o amb patologies prèvies.

El ministre ha indicat que el govern també ha comprat material de protecció per a professionals sanitaris, centres sociosanitaris, cossos especials, i serveis públics o considerats essencials.

Segons el ministre, a Andorra s'han comptabilitzat 428 casos positius de coronavirus, dels quals 47 estan hospitalitzats, dels quals 19 són a l'UCI.